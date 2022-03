Đến năm 2013, Son Ye Jin lại 1 lần nữa khiến khán giả choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới thiêng liêng. Vừa thanh thuần, trong trẻo lại quyến rũ vừa đủ, hình ảnh cô dâu Son Ye Jin trong Don't Look Back: The Legend Of Orpheus đến giờ vẫn được coi là tạo hình đáng nhớ của nữ diễn viên