Muốn xem con lớn lên cùng tinh tinh ra sao, bố mẹ thực hiện 1 thí nghiệm độc ác và cái kết nằm ngoài mọi tưởng tượng

Từ ý tưởng quái đản của 1 cặp vợ chồng là 2 nhà tâm lý học: Đem tinh tinh về làm "em gái" của con trai mình

Không thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà khoa học đã mang đến cho chúng ta, giúp thế giới ngày càng hiện đại và hoàn thiện, con người ngày càng được tiếp cận với những công nghệ trợ giúp tốt hơn cho cuộc sống hàng ngày.



Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có những công trình khoa học, những thí nghiệm gây tranh cãi lớn mà thí nghiệm do gia đình Kellogg thực hiện là 1 ví dụ điển hình. Vụ việc này từng 1 thời gây tranh cãi xôn xao trong giới khoa học cũng như trong dư luận, và khiến nhiều người phải bàng hoàng khi nhớ lại.

Winthrop và Luella Kellogg là 1 cặp vợ chồng người Mỹ, có 1 cậu con trai tên là Donald. Tuy nhiên, họ không phải là 1 gia đình bình thường như những gia đình khác. Winthrop và Luella đều là 2 nhà tâm lý học so sánh, và họ đã muốn chính cậu con trai Donald của mình tham gia 1 thí nghiệm mà nhiều người cho rằng "không thể quái đản hơn".

Gua và Donald bắt đầu tham gia 1 thí nghiệm quái đản, trong đó cả 2 sẽ là 2 "anh em" cùng lớn lên trong 1 gia đình.

Vào năm 1931, vợ chồng nhà Kellogg đã mang về nhà 1 con tinh con con và cho nó làm "em gái" của Donald. Con tinh tinh tên Gua và họ dự định sẽ cho Donald và Gua lớn lên bên nhau, cùng được nuôi dạy trong 1 môi trường giống nhau trong 1 thí nghiệm dự định kéo dài 5 năm.

Gua được nuôi dạy theo cách thức giống hệt như Donald.

Nó được mô tả là 1 thí nghiệm so sánh để xem 1 con người và 1 con tinh tinh sẽ phản ứng ra sao trước những sự việc giống nhau. Mục đích của 2 nhà khoa học này là họ muốn xem, liệu ở môi trường cùng với loài người, tinh tinh có thể cư xử, thậm chí tư duy giống như con người được hay không.

Song thí nghiệm lại đem đến 1 kết quả ngược lại, gây kinh ngạc.

Khi dự án bắt đầu, Gua là chú tinh tinh mới được 7 tháng tuổi, trong khi đó, Donald đã được 10 tháng tuổi. Winthrop và Luella đã đối xử Gua và Donald y như nhau. Chúng ngủ trong những chiếc giường tương tự nhau, chơi đồ chơi giống nhau, cùng được bố mẹ yêu thương, cưng nựng, bế ẵm và chúc ngủ ngon.

Ngoài ra, chúng còn được ăn giống nhau, mặc giống nhau, thậm chí khi mắc lỗi thì cũng bị phạt như nhau.

Nhưng 1 số thử nghiệm đã khiến nhiều người phải hoảng hốt. Một trong những đoạn video được ghi lại cho thấy cách phản ứng cực đoan của Donald và Gua sau khi bị xoay liên tục trên 1 cái ghế. Donald đã khóc dữ dội đến mức người ta phải cho dừng lại ngay.

Donald đã khóc dữ dội sau khi bị xoay liên tục trên 1 cái ghế.

Một thử nghiệm khác liên quan đến việc quan sát xem ai sẽ phản ứng nhanh hơn trước những âm thanh lớn, ví dụ như tiếng súng bắn. Chưa hết, cả Gua và Donald còn bị bố mẹ chúng dùng thìa gõ vào đầu, mục đích là để xem sự khác nhau giữa âm thanh mà hộp sọ của cả 2 tạo ra.

Họ đã liên tục thử nghiệm tới 12 tiếng mỗi ngày, cả 7 ngày trong tuần. Sau đó, Winthrop đã cho xuất bản 1 cuốn sách vào năm 1933 có tên là The Ape and the Child: A study of environmental influence upon early behaviour (Tạm dịch: Con tinh tinh và một đứa trẻ: Nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường lên những hành vi sớm).

Trong các thử nghiệm nói trên, Gua được coi là có sự phát triển vượt trội hơn cả Donald khiến cặp vợ chồng nhà Kellogg rất phấn khích, thế nhưng, sau khi Donald được 1 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Bước ngoặt thay đổi khiến thí nghiệm buộc phải dừng lại và cái kết bi kịch sau đó vài chục năm

Trước khi Donald lên 1, cậu bé tỏ ra không theo kịp sự nhanh nhẹn của cô em gái tinh tinh Gua. Trong 1 số thí nghiệm, Gua đã đạt kết quả xuất sắc, ví dụ như nó có thể cầm cốc uống nước hay ăn bằng thìa trước Donald...

Tuy nhiên, khi Donald được 1 tuổi và bắt đầu biết bập bẹ những lời nói đầu tiên, Gua đã không thể theo kịp sự thông minh của cậu bé.

Càng về sau, tinh tinh Gua càng không theo kịp sự thông minh của Donald.

Các tác giả của Tạp chí The Psychological Review đã bày tỏ sự lo ngại của nó xung quanh việc thí nghiệm nói trên đột ngột kết thúc.

"Người ta nói với chúng tôi rằng, thí nghiệm với Gua và Donald đã kết thúc vào ngày 28/3/1932, khi Gua bị đưa trở về Công viên Orange, nơi sinh sống của các loài linh trưởng thông qua 1 quá trình tái hòa nhập dần dần.

Mặc dù vợ chồng nhà Kelloggs đã từng nói về những khía cạnh khác 1 cách cụ thể, song về lý do khác của việc dừng lại này thì không, nên đã độc giả vẫn băn khoăn".

Thí nghiệm buộc phải dừng lại vì Donald đã có nhiều biểu hiện lạ?

Sau đó, các tác giả này cũng đưa ra những nhận định của riêng họ về lý do chấm dứt thí nghiệm: "Đầu tiên, những thí nghiệm mà họ đã làm trong 9 tháng có thể hơi quá sức nên họ đã chấm dứt vì mệt mỏi. Thứ hai, có thể họ muốn dùng thời gian còn lại để rời khỏi Indiana để chuẩn bị cho sự xuất bản của cuốn sách.

Thứ ba, Gua đã lớn hơn, nó khỏe hơn nhiều và theo nhà Kellogg, bawtst đầu trở nên khó đoán trong hành vi, khó kiểm soát hơn. Có thể nhà Kellogg sợ rằng Gua sẽ làm hại Donald".

Họ cũng nhấn mạnh rằng, Winthrop đã dành ra "khá nhiều thời gian" để cố gắng dạy cho Gua nói như người, nhưng nó đã "không thể nào học được".

Trong khi đó, 1 tin tức đã được tiết lộ, Luella đã trở nên lo lắng khi con trai của cô lại trở nên giống tinh tinh nhiều hơn, thay vì việc con tinh tinh trở nên giống người, tức là thí nghiệm đã có kết quả ngược lại. Donald bắt đầu bò đi như tinh tinh, cậu bé thậm chí còn cắn người và gầm gừ mỗi khi muốn được ăn.

Đó có thể là lý do chính khiến cho thí nghiệm bị dừng lại trước thời hạn, khi mới chỉ được có 9 tháng.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, Winthrop đã làm việc tại Đại học bang Florida, nơi ông nghiên cứu về loài cá heo mũi cổ chai. Ông và vợ mình đã cùng qua đời vào mùa hè năm 1972. Sau đó chỉ 1 năm, con trai họ Donald cũng đã tự tử ở tuổi 43.

Không ai rõ nguyên nhân thực sự khiến Donald quyết định kết liễu mạng sống của mình, nhưng nhiều người hoài nghi cho rằng, có lẽ sự bất ổn về tâm lý này đã bắt nguồn từ thí nghiệm quái đản mà bố mẹ đã ép cậu bé phải tham gia ngày nào.

Theo Daily Star