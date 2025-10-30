Muôn kiểu “vượt khó” giờ ăn trưa của dân công sở, bạn thuộc kiểu nào?

Đến khoảng 11:30 mỗi ngày, văn phòng lại rộn ràng bởi "cuộc họp" chia phe: người thì muốn ra ngoài ăn cho vui, người vẫn trung thành với hộp cơm nhà làm, còn người khác lại nhanh tay mở app đặt món. Mỗi lựa chọn đều có lúc "wow" và lúc "quạu", vì thế dân công sở hoàn toàn có thể linh hoạt đổi trường phái theo mood mỗi ngày để bữa trưa luôn trọn vị và vui vẻ.

Hội hướng ngoại: phải ra ngoài mới thấy vui

Đối với những "tâm hồn" hướng ngoại, giờ nghỉ trưa chính là thời điểm để nạp lại năng lượng. Những người yêu thích sự sôi nổi cần hơn cả một bữa ăn ngon, đó là được ra ngoài hít thở không khí trong lành, trò chuyện rôm rả cùng đồng nghiệp.

Thế nhưng, "đặc quyền" của việc ra ngoài ăn trưa đôi khi cũng đi kèm những thử thách quen thuộc: quán hết bàn vào giờ cao điểm, chờ món lâu, hay thậm chí vừa kịp lên món đã đến giờ quay lại bàn làm việc. Bữa trưa vì thế dễ trở nên vội vàng, thiếu trọn vẹn. Hay nếu chẳng may gặp cơn mưa bất chợt, việc ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp gần như là "bất khả thi", lúc này bạn đành ở lại văn phòng tìm giải pháp khác cho bữa trưa.

Giờ trưa của "hội hướng ngoại": chỉ muốn ra ngoài ăn cho vui, ai ngờ quán nào cũng kín chỗ.

Nếu bạn muốn giữ trọn tinh thần sôi nổi của "hội hướng ngoại" mà vẫn tránh được cảnh chen chúc, hãy thử đổi gió rủ đồng nghiệp ăn trưa ngay tại công ty, đặt món trước qua ứng dụng để cùng nhau ăn chung. Vừa được ăn ngon, vừa có thêm thời gian trò chuyện và nghỉ ngơi, đây chính là cách hoàn hảo để "nạp năng lượng" nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn đầy niềm vui giữa ngày làm việc.

Hội đảm đang: xem cơm nhà là "đam mê bất tận"

Với "team yêu bếp", việc tự nấu cơm mang theo là cách để chủ động chuẩn bị món ngon hợp khẩu vị, vừa tận hưởng niềm vui nấu nướng mỗi ngày. Không cần cầu kỳ, chỉ một hộp cơm gọn gàng với món mặn, món canh và thêm chút trái cây tráng miệng cũng đủ khiến đồng nghiệp phải trầm trồ, xuýt xoa.

Không phải lúc nào "hội đảm đang" cũng đủ hứng thú "lăn vào bếp" mỗi ngày.

Và tất nhiên, không phải ngày nào cũng đủ thời gian và tâm trạng để vào bếp. Có những lúc công việc dồn dập, bận rộn đến mức chẳng còn hứng thú nấu nướng, hoặc đơn giản là chẳng biết hôm nay nên làm món gì cho đổi vị.

Những lúc như vậy, tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood chính là "vị cứu tinh" cho dân văn phòng. Chỉ với vài cú chạm, bạn đã có thể đặt ngay những món ăn ngon miệng, giá "mềm", được giao tận nơi với đủ lựa chọn món ăn, thức uống hấp dẫn.

Hội thư thái: đặt món với Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood là "chân ái"

Đây có lẽ là nhóm "thư thái" nhất mỗi khi đồng hồ điểm giờ trưa. Trong khi đồng nghiệp vẫn còn đang bàn xem hôm nay ăn gì, hội này đã ung dung mở điện thoại, chọn món, thanh toán và ngồi đợi đồ ăn giao tận nơi.

Không cần ra khỏi văn phòng, không lo nắng mưa hay chen chúc giờ cao điểm, chỉ cần truy cập vào mục Bao Hết Phí Ship trên ShopeeFood là bạn đã có ngay một bữa ăn no nê chỉ từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển và đã bao gồm phí nền tảng). Từ cơm tấm đậm đà, bún bò chuẩn vị, đến mì Ý hay salad healthy, mọi lựa chọn đều sẵn sàng trên ứng dụng gọi món màu cam quen thuộc. Đặc biệt, các thương hiệu quen thuộc như Popeyes, KATINAT, Burger King, La Boong, ToCoToCo, Rau Má Mix, Korea House… đều có mặt, giúp bạn dễ dàng chọn lựa theo sở thích. Nhờ đó, bạn không còn phải đau đầu suy nghĩ ăn gì để vừa hợp khẩu vị mà ví vẫn rủng rỉnh.

Giờ trưa mà vẫn chill: "hội thư thái" chính hiệu chỉ cần vài cú chạm trên ShopeeFood là có ngay bữa trưa hợp ý, hợp ví.

Dù bạn thuộc "hội hướng ngoại" mê tụ tập, "team yêu bếp" thích cơm nhà, hay là hội thường xuyên đặt món online, Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood luôn là lựa chọn lý tưởng cho bữa trưa văn phòng hay giải pháp cho những ngày bận rộn, cần "đổi gió".

Vậy nên, hãy nhanh chóng mở ShopeeFood, chọn tính năng Ăn Ngon Rẻ và đặt ngay món yêu thích để tiếp thêm năng lượng cho ngày làm việc hôm nay!