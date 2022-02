Mùng 4 Tết, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, ngày mai Hà Nội có lúc còn 10 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (ngày 4/2), không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ ngày 4-6/2:

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 4-5/2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Từ đêm 5-6/2 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 4-6/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét; riêng phía Bắc ngày 04/02 trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-23 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 4-6/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 4-6/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 4-6/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 4-5/2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết): Không mưa. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ.

Từ đêm 5-6/2 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ.

Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ được dự báo có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5-6/2.

