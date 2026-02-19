Mùng 3 Tết: 12 con giáp nên thực hiện ngay hành động này để "lấy vía" sự nghiệp hanh thông, học tập đỗ đạt!

Dân gian có câu "Mùng 3 Tết thầy", đây không chỉ là ngày tôn vinh đạo nghĩa sư đồ mà còn là "thời điểm vàng" để các con giáp thực hiện những nghi thức nhỏ nhằm kích hoạt vận may, chuẩn bị cho ngày trở lại công sở và trường học đầy năng lượng.

Trong nhịp sống hiện đại, Mùng 3 Tết được xem là ngày "bản lề". Việc thực hiện một vài hành động mang tính biểu tượng dưới đây sẽ giúp bạn củng cố niềm tin và thu hút vượng khí cho hành trình sắp tới.

1. Nhóm Tý - Sửu - Dần - Mão: Khai bút và Định hướng

Tuổi Tý: "Khai bút" lập kế hoạch tài chính. Với sự nhạy bén thiên bẩm, người tuổi Tý hãy dùng một cây bút mới, viết ra con số mục tiêu thu nhập hoặc tiết kiệm cho năm 2026 vào sổ tay. Hành động này giúp bạn kết nối với dòng chảy tiền bạc ngay từ đầu năm.

- Tuổi Sửu: Đi lễ chùa hoặc thăm người tiền bối. Sự bền bỉ của tuổi Sửu cần được tiếp thêm năng lượng từ những giá trị tinh thần. Một chuyến đi lễ đầu năm hoặc thăm hỏi người đi trước sẽ giúp bạn nhận được những lời khuyên quý giá cho sự nghiệp.

- Tuổi Dần: Đọc 10 trang sách mới. Để dẫn dắt và tiên phong, tuổi Dần cần sự sáng suốt. Việc nạp kiến thức mới vào Mùng 3 giúp bạn mở mang tư duy, sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn trong công việc.

Ảnh minh họa

- Tuổi Mão: Chăm sóc cây cối, không gian xanh. Năng lượng của Mão rất hợp với Mộc. Hãy tưới cây hoặc mua một chậu hoa nhỏ đặt ở góc làm việc. Sự sinh trưởng của cây xanh chính là biểu tượng cho sự thăng tiến của bạn.

2. Nhóm Thìn - Tỵ - Ngọ - Mùi: Kết nối và Tích lũy vượng khí

- Tuổi Thìn: Gửi lời chúc đến đối tác, cấp trên. Đừng đợi đến ngày đi làm chính thức. Một tin nhắn chúc Tết chỉn chu vào Mùng 3 sẽ giúp tuổi Thìn ghi điểm tuyệt đối về sự tinh tế và mở ra những cơ hội hợp tác bất ngờ.

- Tuổi Tỵ: Thanh lọc không gian sống. Người tuổi Tỵ nên dành thời gian sắp xếp lại ví tiền hoặc túi xách. Việc loại bỏ những hóa đơn cũ, giấy rác sẽ giúp bạn tạo khoảng trống để đón nhận những nguồn năng lượng tài lộc mới.

- Tuổi Ngọ: Lên lịch trình cho một chuyến đi khởi nghiệp. Dù là đi công tác hay du lịch, việc vạch ra lộ trình di chuyển vào ngày này giúp tinh thần tuổi Ngọ phấn chấn, xua tan cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ.

- Tuổi Mùi: Thưởng thức trà chiều và tĩnh tâm. Sự an yên trong tâm hồn là chìa khóa thành công của tuổi Mùi. Hãy dành thời gian ngồi lại, nhìn lại những gì đã làm được và mỉm cười với chính mình để nạp đầy tự tin.

3. Nhóm Thân - Dậu - Tuất - Hợi: Kích hoạt sáng tạo và Lan tỏa

- Tuổi Thân: Thử nghiệm một ý tưởng sáng tạo. Đừng để bộ não nhạy bén của bạn nghỉ ngơi quá lâu. Hãy thử phác thảo một ý tưởng mới cho công việc. Đây chính là lúc "vía" sáng tạo của bạn mạnh mẽ nhất.

- Tuổi Dậu: Kiểm tra và làm sạch các thiết bị làm việc. Một chiếc máy tính sạch sẽ hay một chiếc điện thoại được dọn dẹp bộ nhớ sẽ giúp tuổi Dậu bắt đầu ngày làm việc đầu tiên một cách trơn tru, không gặp trở ngại kỹ thuật.

- Tuổi Tuất: Gọi điện hỏi thăm bạn bè cũ. Sự chân thành của tuổi Tuất luôn mang lại quả ngọt. Việc kết nối lại với những người bạn cũ có thể mang đến cho bạn những thông tin tuyển dụng hoặc dự án mới đầy tiềm năng.

- Tuổi Hợi: Mua một món đồ dùng học tập/văn phòng phẩm mới. Có thể là một chiếc bút ký tên sang trọng hoặc một tập tệp tài liệu xinh xắn. Món đồ mới này sẽ tạo động lực thôi thúc bạn sớm trở lại với guồng quay công việc.

Bí kíp nhỏ cho ngày Mùng 3:

Ngày Mùng 3 Tết năm 2026 rơi vào ngày Quý Mùi, một ngày mang năng lượng ôn hòa và bao dung. Đây là thời điểm cực kỳ tốt để thực hiện các việc liên quan đến giao tế, học hành và cầu bình an. Hãy giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ, tránh tranh luận gay gắt để giữ trọn vẹn may mắn cho cả năm.