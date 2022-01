Mùng 1 Tết nên kiêng gì?

Kiêng quét nhà, hót rác: Theo quan niệm dân gian, trong 3 ngày đầu năm mới, nên kiêng quét nhà và hót rác.

Kiêng cho lửa, nước: Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, người ta rất kỵ người khác đến nhà mình xin lửa. Có quan niệm cho rằng, lửa tượng trưng cho may mắn, còn nước tượng trưng cho tài lộc, do đó đầu năm người ta không cho đi những thứ này kẻo mất vận may của bản thân.

Không mặc quần áo có màu trắng và màu đen phối hợp với nhau: Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, nếu ai thích mặc tông trắng, đen thì phải có cà vạt màu đỏ, hoặc và vạt màu xanh lá cây, để giúp tạo sinh khí cho bộ trang phục của chúng ta. Với phụ nữ, nếu mặc váy đen, trắng thì có thể kết hợp khăn màu dương tính, tươi tắn như đỏ, cam, hồng, tím, xanh là cây, xanh làm...

Không động thổ, khởi công: Chuyên gia Song Hà nêu, quan niệm có thể động thổ hay khởi công vào ngày mùng 1, 2, 3 Tết là không chính xác, các việc này chỉ nên tiến hành sau ngày Rằm tháng Giêng.

Không lì xì 4 phong bao: Theo chuyên gia Song Hà, dù nhà có bao nhiêu người cũng không nên mừng tuổi 4 phong bao. Với nhà có 4 người chúng ta vẫn mừng 5 phong bao lì xì.

Người có tang không nên đi xông đất, xông nhà: Bởi họ mới trải qua những đớn đau, nên tránh xông nhà, xông đất, mở hàng năm mới. Ngoài người có tang thì người mới phá sản, mới ly hôn cũng không nên đi xông nhà.

Kiêng làm vỡ bát, đĩa: Bởi người ta quan niệm nếu vỡ bát, đĩa là sự báo hiệu việc chia cắt trong gia đình.

Kiêng vay mượn, trả nợ: Bởi sẽ đem tới vận đen cho cả người đi vay lẫn người cho vay.

Không bẻ cành, bẻ cây: Nhiều người có thói quen Giao thừa xong đi bẻ cành lộc về, đây là điều rất sai lầm. Làm như vậy là hủy hoại cây xanh, hủy hoại môi trường.



Không xê dịch đầu giường, bàn làm việc: Nhiều người xoay chuyển giường hay bàn làm việc vào 3 ngày đầu năm, nhưng đây là quan niệm sai lầm. Những việc xê dịch này cần làm trước Tết vài ngày, hoặc để sau ngày Rằm tháng Giêng.

Kiêng ăn những món ăn "xui" như cá mè, thịt vịt, thịt chó, ốc, mực...; kiêng ăn một số loại quả: sầu riêng, mít, bí. Ngoài ra, không nên ăn cháo vào sáng mùng 1 Tết.



Kiêng nói những điều xui rủi chẳng hạn như "tiêu rồi, chết mất"..., cũng không nên than thở.

Kiêng cãi vã, to tiếng, gở mồm vào ngày đầu năm: Bởi nếu cãi vã ngay trong ngày đầu năm thì sẽ làm cho cả năm lục đục, mất hòa khí trong gia đình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)

(Tổng hợp)





