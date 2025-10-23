Mục tiêu tốc độ cao lao về Kiev: Ukraine báo động giữa đêm, tình báo Anh bóc trần ý đồ thâm sâu của Nga

Theo TSN, rạng sáng 22/10, Kiev và nhiều khu vực ở Ukraine đã ban bố lệnh báo động trên không vì bị đe dọa bởi tên lửa đạn đạo Nga.

“Có mục tiêu tốc độ cao đang hướng về khu vực Kiev qua vùng Chernihiv,” Không quân Ukraine thông báo.

Chính quyền thủ đô kêu gọi người dân ngay lập tức di chuyển đến nơi trú ẩn của lực lượng phòng vệ.

Ngoài ra, đêm muộn 21/10, nhiều nhóm UAV được phát hiện tại khu vực tây bắc Kharkiv và Pavlohrad.

Theo TSN dẫn nguồn tình báo Anh, Nga đã gia tăng mạnh các cuộc tấn công bằng UAV vào Ukraine. Tháng 9, Nga sử dụng khoảng 5.500 UAV tấn công, so với 4.100 chiếc vào tháng 8.

Bên cạnh đó, Nga cũng tập trung tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa. Cụ thể, đêm 19 rạng sáng 20/10, Nga đã phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M và KN-23 vào lãnh thổ Ukraine.

Tình báo Anh nhận định việc kết hợp giữa tên lửa và số lượng lớn UAV có mục tiêu rõ ràng: Làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine và tăng khả năng trúng mục tiêu của pháo binh Nga.

Tháng 9 được ghi nhận có bốn cuộc tấn công lớn bằng máy bay ném bom chiến lược, trong đó lớn nhất diễn ra ngày 7/9. Hơn 800 mục tiêu trên không được phóng đi, chủ yếu là UAV. Ngoài ra, Nga còn phóng hơn 70 tên lửa hành trình Kh-101 trong cùng tháng.

Cộng đồng tình báo nhấn mạnh cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine vẫn là mục tiêu ưu tiên của Điện Kremlin, cáo buộc Moscow quyết tâm gây thiệt hại tối đa cho hệ thống năng lượng Ukraine trước mùa đông. Số liệu tháng 10/2025 cho thấy Nga đã tiến hành bốn cuộc tấn công quy mô lớn nhằm trực tiếp vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Đêm 21/10, quân đội Nga tiếp tục mở một cuộc tấn công lớn vào Kharkiv bằng bom lượn KAB.

Ngày 20/10, Nga lần đầu tiên thả bom dẫn đường xuống vùng Poltava, trong khi trước đó loại bom này chỉ được sử dụng ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, còn có báo cáo cho biết Nga tấn công các cơ sở sản xuất khí đốt nhằm làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Ukraine và gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

An An (Theo TSN)