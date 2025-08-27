Mục tiêu 30% doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc

Khi ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục hành trình chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc đang nhanh chóng trở thành nền tảng của an toàn thực phẩm, tuân thủ xuất khẩu và niềm tin của người tiêu dùng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến hết năm 2025, có ít nhất 30% doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc gia hoặc quốc tế, đồng thời xây dựng một cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia thống nhất để kết nối các bộ, ngành liên quan.

Tuy nhiên, một trong những rào cản cơ bản nhất là bản chất sản xuất nông nghiệp manh mún và quy mô nhỏ của Việt Nam. Với hàng triệu hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, chiếm tới 90% tổng diện tích sản xuất và diện tích canh tác trung bình của mỗi hộ chưa đến 0,68 ha, việc áp dụng công nghệ một cách nhất quán và thu thập dữ liệu chính xác trở nên vô cùng khó khăn.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cao và quy trình triển khai phức tạp là những thách thức lớn đối với nhiều hợp tác xã, đặc biệt là các đơn vị quy mô nhỏ và vừa.

Một rào cản khác đến từ chính người nông dân. Kỹ năng số và thói quen sử dụng công nghệ của nhiều nông dân còn hạn chế.

Bối cảnh này cũng mở ra cơ hội hấp dẫn cho các nhà cung cấp công nghệ có tư duy tiến bộ. Như thiết kế các giải pháp thông minh, được bản địa hóa và có khả năng tương tác, hiện đại hóa toàn diện hệ thống nông nghiệp - thực phẩm của Việt Nam.