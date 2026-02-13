Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý









Ô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn Mức phạt tiền Hình phạt bổ sung Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc 0,4mg/l khí thở 30.000.000 – 40.000.000 đ Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn 30.000.000 – 40.000.000 đ Tương tự mức cao nhất

Xe máy, mô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn Mức phạt tiền Hình phạt bổ sung Nồng độ trên 80mg/100ml máu hoặc trên 0,4mg/l khí thở 8.000.000 – 10.000.000 đ Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn 8.000.000 – 10.000.000 đ Tương tự mức cao nhất

Xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Xe máy chuyên dùng, máy kéo

Chưa vượt quá 50 Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng.