HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Thái Hà - Hà Linh |

Mức phạt được quy định tại Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.



Ô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn

Mức phạt tiền

Hình phạt bổ sung

Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc 0,4mg/l khí thở

30.000.000 – 40.000.000 đ

Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

30.000.000 – 40.000.000 đ

Tương tự mức cao nhất

Xe máy, mô tô

Mức vi phạm nồng độ cồn

Mức phạt tiền

Hình phạt bổ sung

Nồng độ trên 80mg/100ml máu hoặc trên 0,4mg/l khí thở

8.000.000 – 10.000.000 đ

Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

8.000.000 – 10.000.000 đ

Tương tự mức cao nhất

Xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ

Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Xe máy chuyên dùng, máy kéo

Chưa vượt quá 50 Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

→ Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Một xe khách bị phạt số tiền ‘khủng’ - gần 200 triệu đồng ngày cận Tết
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

nồng độ cồn

CSGT

vi phạm giao thông

phạt nồng độ cồn

mức phạt nồng độ cồn

Hay độc lạ

chi tiết Mức phạt nồng độ cồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại