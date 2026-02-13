Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Ô tô
|
Mức vi phạm nồng độ cồn
|
Mức phạt tiền
|
Hình phạt bổ sung
|
Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc 0,4mg/l khí thở
|
30.000.000 – 40.000.000 đ
|
Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định
|
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
|
30.000.000 – 40.000.000 đ
|
Tương tự mức cao nhất
Xe máy, mô tô
|
Mức vi phạm nồng độ cồn
|
Mức phạt tiền
|
Hình phạt bổ sung
|
Nồng độ trên 80mg/100ml máu hoặc trên 0,4mg/l khí thở
|
8.000.000 – 10.000.000 đ
|
Tước quyền sử dụng GPLX theo quy định
|
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
|
8.000.000 – 10.000.000 đ
|
Tương tự mức cao nhất
Xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ
Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.
→ Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.
→ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.
→ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Xe máy chuyên dùng, máy kéo
Chưa vượt quá 50 Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.
→ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.
→ Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.
Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.
→ Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng.