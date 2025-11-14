Mức giá 7 tỷ đồng một lô đất 'cấp xã' tại Nghệ An

Lô đất “ngôi sao” L15 (205,7 m²), từ mức khởi điểm 4,28 tỷ đồng, đã được một nhà đầu tư có địa chỉ tại xã Đô Lương chốt ở mức giá 7,227 tỷ đồng (tăng 69,86%). Một lô khác là N13 (240,6 m²) cũng đạt mức 7,014 tỷ đồng từ giá khởi điểm 4,59 tỷ đồng (tăng 52,8%).

Tổng cộng, 11 lô đất (tổng giá khởi điểm 38,1 tỷ đồng) đã được bán thành công với tổng số tiền 59,5 tỷ đồng, tạo ra mức chênh lệch ấn tượng lên tới 21,4 tỷ đồng (cao hơn 56,2% so với giá sàn).

Lô đất có mã L15 được một người dân xã Đô Lương đấu trúng với giá gần 7,3 tỷ đồng

Mức giá trên 7 tỷ đồng cho một lô đất ở xã Đô Lương, tương đương đơn giá hơn 35,1 triệu đồng/m² tại lô L15, là một chỉ số rất cao, tiệm cận với giá đất tại các khu vực đô thị đã phát triển. Tuy nhiên, theo phân tích của người tham gia đấu giá chia sẻ, mức giá này lại hoàn toàn tương xứng với giá trị thực của khu đất, bởi đây chính là "trái tim" và là quỹ đất trung tâm đắc địa nhất của xã Đô Lương mới.

Được biết, sức hấp dẫn của khu đất Đồng Màu không nằm ở hiện tại. Ban đầu, khu đất này nằm trong quy hoạch tổng thể của huyện Đô Lương (cũ) với mục tiêu phát triển lên thị xã theo Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An được ban hành vào ngày 19/5/2024. Giai đoạn này, một lượng lớn nguồn lực đã được đổ vào để xây dựng hạ tầng khung, biến đây thành một trung tâm hành chính – dịch vụ đạt chuẩn đô thị trong tương lai.

Khu quy hoạch Đồng Màu nằm ở vũng lõi xã Đô Lương mới

Tuy nhiên, bối cảnh đã thay đổi. Sau khi có chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính (bỏ cấp huyện), kế hoạch “thị xã” cũ không còn. Nhưng “di sản” mà nó để lại đã được định hình và về mặt ý nghĩa, xã Đô Lương vẫn được đánh giá là cực tăng trưởng vùng, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An — một khu vực hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại.

Hiện nay, xã Đô Lương (mới) được thừa hưởng toàn bộ hạ tầng này. Khu đất Đồng Màu, vốn được quy hoạch là lõi của thị xã, nay trở thành trung tâm đắc địa nhất của xã Đô Lương.