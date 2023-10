Mức độ tín nhiệm mới của công chúng Nga đối với ông Putin

Tỷ lệ tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin giảm 0,3% và đứng ở mức 77%, theo kết quả của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VCIOM) công bố kết quả cuộc khảo sát được thực hiện từ 25/9 đến 1/10 đối với 1.600 người trả lời ở độ tuổi trên 18.

Theo cuộc thăm dò trên, khi được hỏi về niềm tin vào ông Putin, 77% số người được hỏi trả lời có (giảm 0,3% trong tuần), tỷ lệ tán thành với công việc của Tổng thống Nga giảm 0,1% và ở mức 73,6%.

Báo cáo nhấn mạnh, tỷ lệ đánh giá tích cực đối với Thủ tướng và chính phủ Nga lần lượt lên tới 51,1% (không thay đổi) và 48,5% (không thay đổi).

Thủ tướng Mikhail Mishustin được 60,2% số người được hỏi tín nhiệm (tăng 0,2% trong tuần).

Những người được khảo sát cũng bày tỏ sự tin tưởng vào những người đứng đầu các đảng phái khác nhau trong quốc hội:

Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga (CPRF) Gennady Zyuganov được 29,5% số người được hỏi tín nhiệm (giảm 1,9%); Sergey Mironov, lãnh đạo đảng A Just Russia - For Truth, nhận được mức tín nhiệm 28,1% (tăng 1,8%); lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky được mức tín nhiệm 14,9% (giảm 1,3%); và lãnh đạo đảng Nhân dân Mới Alexey Nechaev giành được mức tín nhiệm 7,5% (không thay đổi).

Cuộc thăm dò cũng cho thấy mức độ ủng hộ dành cho đảng Nước Nga Thống nhất đứng ở mức 38,5% (giảm 0,7%); trong khi đó CPRF được ủng hộ 10,5% (giảm 0,1%).

Đảng LDPR nhận được mức tín nhiệm 9,5% (tăng 0,5%), đảng A Just Russia - For Truth đạt được 5,1% (tăng 0,2%) và mức tín nhiệm của đảng Nhân dân mới đạt 4,7% (giảm 0,4 trong tuần).

