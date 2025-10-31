Mùa này có loại quả tốt hơn thịt: Chợ Việt bán sẵn, không mua phí của trời

Người Trung Quốc có câu: Thu đông ăn bưởi, thượng hơn ăn nhục, nhấn mạnh rằng vào mùa thu đông, bưởi còn bổ dưỡng hơn cả thịt.

Hiện tại là thời điểm bưởi vào vụ, tràn ngập trên các sạp hoa quả. Bưởi là một trong những loại trái cây lành tính nhất của mùa thu: vị ngọt thanh, mọng nước, ít calo, đồng thời giàu vitamin và khoáng chất, giúp thanh nhiệt, làm dịu phổi và giảm cảm giác khô rát cổ họng. Mua bưởi tưởng dễ nhưng thực ra khá "mạo hiểm": chọn nhầm quả vỏ dày, tép khô, nhạt và dai sẽ vừa tốn tiền vừa làm mất hứng khi ăn. Ngược lại, biết cách chọn sẽ gặp ngay quả bưởi vỏ mỏng, tép mọng, ngọt tự nhiên.

Dưới đây là 5 mẹo chọn bưởi ngon, giúp bạn đảm bảo mỗi quả mua về đều mọng nước, tép dày và vị ngọt đậm đà.

1. Quan sát màu vỏ

Bưởi khi còn non thường có màu xanh, càng chín thì màu chuyển dần sang vàng. Vì vậy, quả bưởi chín ngon sẽ có màu vàng tươi, lớp vỏ bóng nhẹ. Nếu bưởi vẫn còn xanh hoặc xanh pha vàng, chứng tỏ chưa chín hẳn, khi ăn sẽ chua và hơi đắng. Trường hợp đã lỡ mua, bạn có thể để vài ngày ở nơi khô thoáng, quả sẽ tự chín thêm và ngọt hơn.

2. Thử độ đàn hồi của vỏ

Nhiều người than phiền rằng bưởi to mà bóc ra chỉ được một ít tép, phần lớn là vỏ. Để tránh điều đó, bạn có thể dùng tay ấn nhẹ lên vỏ. Nếu vỏ mềm, lún sâu khi ấn, chứng tỏ lớp vỏ dày hoặc quả đã để lâu, bị khô. Ngược lại, nếu ấn tay có cảm giác chắc và có độ đàn hồi, có thể cảm nhận được phần tép bên trong, đó chính là quả bưởi ngon, vỏ mỏng, mọng nước.

3. Cầm thử độ nặng

Một quả bưởi ngon sẽ cầm chắc tay và nặng hơn so với kích thước của nó. Trọng lượng nặng chứng tỏ phần tép chứa nhiều nước. Ngược lại, nếu bưởi to mà nhẹ, rất có thể vỏ dày hoặc đã bị mất nước, khi ăn sẽ khô và nhạt.

4. Nhìn phần đáy quả (rốn bưởi)

Phần rốn bưởi có thể giúp bạn phân biệt giữa "bưởi đực" và "bưởi cái". Rốn bưởi tròn, lõm sâu, bề mặt đầy đặn thường là bưởi cái - loại này thường ngọt và mọng nước hơn. Còn rốn bưởi nhỏ, hơi nhô ra ngoài là bưởi đực - tép khô và vị kém ngọt hơn. Khi mua, nên ưu tiên chọn quả có rốn to và hơi lõm vào.

5. Quan sát hình dáng quả

Bưởi có nhiều hình dạng: tròn đều, thuôn như giọt nước hay có phần cổ dài giống quả hồ lô. Trong đó, bưởi dáng giọt nước được xem là ngon nhất. Phần đầu hơi nhọn, đáy phẳng chứng tỏ quả phát triển cân đối, hấp thụ đủ nắng và dưỡng chất, cho tép mọng và vị ngọt đậm. Bưởi tròn thường ít ngọt hơn, còn loại có cổ dài thì phần "cổ" toàn là vỏ, ăn không bõ.

Theo Sohu