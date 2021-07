Mưa lũ tồi tệ ở Trung Quốc: Cố qua đường, cô gái "mặt cắt không còn giọt máu" khi thoát khỏi tử thần

Từ ngày 17/7, mưa lớn đã xảy ra nhiều nơi thuộc địa phận tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trong số đó, thành phố Trịnh Châu là khu vực chịu ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng.

Tờ báo Sina (Trung Quốc) đã tiến hành phỏng vấn một người dân nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại đây. Theo đó, anh Vương - một người từng làm trong đội cứu hộ với kinh nghiệm sinh tồn phong phú - cũng phải từ bỏ sân vườn trên núi của mình để xuống núi tránh nạn.

Hồi tưởng lại về trận lũ trên núi ngày hôm ấy, anh Vương cho biết dù đã sống hơn 40 năm nhưng chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào khủng khiếp tới vậy.

Trận lũ từ trên núi quét xuống chẳng những khiến cho sân vườn nhà anh tan hoang mà còn làm cho con đường xuống núi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thế nhưng vì trên núi càng lúc càng không an toàn, hơn nữa bản thân vẫn còn một căn nhà trong Trịnh Châu, vì vậy anh Vương đã chuẩn bị một vài dụng cụ và quyết định lên đường xuống núi để trở lại thành phố.

Ảnh: Nguồn Sina.

Trên con đường ấy, anh đã gặp một cụ già bị ngã ngay đoạn nước lũ đổ xuống. Lúc ấy, cụ ông chỉ có thể bám lấy một cành cây ở gần đó và không dám nhúc nhích.

May là anh Vương có mang dây thừng nên anh đã quăng dây xuống để giúp ông lão. Thế nhưng dù nắm lấy dây, ông lão vẫn bị nước lũ cuốn đi.



Chứng kiến cảnh tượng ấy, dù biết rằng dòng nước đáng sợ kia có thể lấy mạng mình, nhưng anh Vương vẫn không ngần ngại mà nhảy xuống cứu người.

Rất may cả hai sau đó đã bình an vô sự. Anh cũng nhanh chóng đưa ông lão đến vị trí an toàn rồi tiếp tục con đường xuống núi của mình.

Ảnh: Nguồn Sina.

Khi vào tới thành phố, mực nước tại đây đã dâng cao tới eo của người trưởng thành. Lúc đó, anh Vương bắt gặp một cô gái đang cố lội nước để băng qua đường.

Thế nhưng vì mực nước càng ngày càng dâng cao, khi mới chỉ đi tới giữa đường, cô gái đã hoảng sợ bật khóc và không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thấy vậy, anh Vương lập tức đưa cây gậy của mình cho cô gái, sau đó đưa cô đi men theo ven đường để thoát khỏi nơi nước dâng cao và đến chỗ an toàn. Sau khi vượt qua nơi nguy hiểm ấy, cô gái sợ hãi tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.

Trải qua chuyến đi dài 2 ngày 1 đêm để xuống núi, anh Vương rốt cục cũng đã an toàn về được đến căn nhà trong thành phố của mình.

Ngay cả đối với người đàn ông có không ít kinh nghiệm sinh tồn và cứu hộ ấy, trải nghiệm lần này quả thực vẫn phải dùng tới cụm từ "thập tử nhất sinh" để hình dung...