Mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1952, Tây Ban Nha đóng cửa trường học và bãi biển

Đồng thời, cảnh báo thời tiết ở mức cao nhất do mưa lớn kỷ lục đã được ban hành.

Những trận mưa như trút nước diễn ra 1 ngày sau khi cảnh báo tương tự được ban bố ở khu vực phía Đông Valencia - nơi hơn 200 người đã thiệt mạng vào 11 tháng trước trong trận lũ lụt chết chóc nhất Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ.

Dịch vụ khẩn cấp trên các đảo đã gửi cảnh báo hàng loạt qua điện thoại tới người dân, kêu gọi tránh đi lại và các hoạt động ngoài trời, đồng thời khuyến cáo không nên đến gần các dòng suối, khu vực trũng thấp hoặc tầng hầm.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cho biết lượng mưa lên tới 200 lít/m² đã gây ngập nặng ở Ibiza do cơn bão di chuyển rất chậm - chính quyền khu vực quần đảo Balearic thông báo. Đợt mưa xối xả bất thường này là lớn nhất kể từ năm 1952 tại Ibiza.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người đi bộ lội qua nước bùn trên một bãi biển Ibiza, trong khi tiếng còi báo động từ các xe cứu thương hú vang phía sau. Dòng nước nước nâu đục cũng tràn qua các con phố, cuốn trôi những thùng rác lớn và buộc dòng phương tiện phải di chuyển chậm.

Chính quyền quần đảo Balearic đã báo cáo 132 sự cố trên đảo Ibiza, hầu hết liên quan đến lũ lụt ở tầng trệt, đường sá, cây đổ và vật liệu đô thị, cũng như nguy cơ nước sông tràn bờ.

Chính quyền khu vực đã thông báo tạm dừng các lớp học trên đảo Ibiza và Formentera, khuyến cáo học sinh nên ở lại trường để tránh đi lại cho đến khi có thông báo mới, đồng thời ra lệnh đóng cửa bãi biển.

Đơn vị ứng phó khẩn cấp của quân đội Tây Ban Nha đã được triển khai với sự tăng cường từ đảo Mallorca lân cận và đất liền.

AEMET sau đó đã hạ mức cảnh báo đỏ cao nhất đối với Ibiza và Formentera xuống mức cam sau khi hạ mức cảnh báo tương tự cho khu vực Valencia.

Sau cảnh báo đỏ, các trường học đã buộc phải đóng cửa đối với hơn 0,5 triệu học sinh ở Valencia, khơi dậy những ký ức đau buồn về trận lũ lụt vào năm 2024.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn gây ra lũ lụt, với bầu khí quyển ấm hơn có khả năng giữ nước nhiều hơn. Theo các nhà nghiên cứu, đại dương đã hấp thụ 90% lượng nhiệt dư thừa do hoạt động của con người tạo ra kể từ thời đại công nghiệp, khiến Biển Địa Trung Hải nóng lên nhanh chóng.