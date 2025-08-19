“Alô, chị Trương phải không? Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của một ngân hàng. Chị vừa vô tình kích hoạt một gói bảo hiểm khi mua sắm trực tuyến. Nếu không hủy, từ tháng sau chị sẽ bị trừ 2.000 NDT/ tháng (hơn 7 triệu đồng). Chị có muốn hủy gói bảo hiểm này không?”

Đó là cuộc gọi khiến chị Trương ở thị trấn Huệ Văn, thành phố Văn Xương, Trung Quốc, bàng hoàng sau khi mua hàng online. Trong tâm trạng hoảng loạn, người phụ nữ này đã đồng ý “hủy dịch vụ” mà không chút nghi ngờ. Chỉ ít phút sau khi làm theo hướng dẫn của đối phương, chị Trương đã mất một số tiền lớn.

Mất gần 200.000 NDT sau cú nhấp chuột

Theo Sohu, tháng 9/2024, chị Trương nhận được cuộc gọi kỳ lạ. Ở đầu dây bên kia, một người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của một ngân hàng thông báo chị Trương đã vô tình kích hoạt gói bảo hiểm khi mua sắm trực tuyến. Theo người này, tháng đầu tiên sau khi đăng ký, chị Trương không phải đóng phí. Tuy nhiên từ tháng thứ hai, chị sẽ phải đóng 2.000 NDT/tháng.

Để tránh mất tiền, chị Trương đã đồng ý hủy dịch vụ. Thấy “cá đã cắn câu”, nhân viên kia liền gửi cho chị Trương một đường link và hướng dẫn chị thao tác điền thông tin trên điện thoại và thực hiện nhận dạng khuôn mặt để “xác minh”.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ ít phút sau, chị Trương phát hiện hơn 190.000 NDT (hơn 695 triệu đồng) đã bị chuyển khỏi tài khoản ngân hàng. Khi hỏi lại nhân viên, chị được người này trấn an rằng số tiền sẽ được hoàn trả ngay sau đó. Tuy nhiên chị Trương đợi mãi mà không thấy tiền được hoàn về tài khoản nên đã trình báo vụ việc cho công an.

Nhận được tin, công an địa phương đã nhanh chóng phong tỏa dòng tiền để ngăn chặn việc tẩu tán và mở cuộc điều tra. 3 ngày sau, chị Trương đã được công an Văn Xương trao trả lại số tiền đã mất.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Phía công an địa phương giải thích gói bảo hiểm mà kẻ lừa đảo đề cập thực chất là một tính năng do WeChat và Alipay cung cấp cho tài khoản thanh toán của người dùng. Tính năng này bảo vệ cho người dùng trước các tổn thất do tài khoản bị xâm nhập, với mức bồi thường tối đa lên đến 1 triệu NDT mỗi năm.

Điều quan trọng, tính năng này hoàn toàn miễn phí, tự động kích hoạt khi người dùng đăng ký WeChat Pay hoặc Alipay, không có phí gia hạn, không ảnh hưởng đến điểm tín dụng và cũng không thể “tắt” theo cách thủ công. Tuy nhiên, những kẻ xấu lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng khẳng định đây là dịch vụ tính phí và cung cấp dịch vụ “hủy bảo hiểm” để lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Theo phân tích, nhóm lừa đảo đã thu thập thông tin cá nhân của nhiều người từ các nguồn bất hợp pháp, sau đó giả danh nhân viên ngân hàng hoặc trung tâm bảo hiểm để gọi điện lừa đảo. Chúng dọa nạn nhân đã “kích hoạt gói bảo hiểm”, sẽ bị trừ hàng nghìn NDT mỗi tháng nếu không hủy.

Trong lúc nạn nhân hoang mang, chúng gửi đường link trang web giả mạo hoặc yêu cầu cài đặt phần mềm chia sẻ màn hình. Từ đó, chúng dễ dàng đánh cắp số thẻ ngân hàng, mã xác minh SMS và các dữ liệu cá nhân khác, rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Một số trường hợp còn bị dụ chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” do kẻ lừa đảo kiểm soát.

Sau vụ việc trên, công an Trung Quốc cũng khuyên mọi người nên cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn lạ mạo danh dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm. Tuyệt đối không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không chia sẻ màn hình hay cung cấp mã xác minh cho người khác. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy lưu giữ bằng chứng như ảnh chụp màn hình, sao kê, ghi âm cuộc gọi và báo ngay cho cơ quan công an.

(Theo Baijiahao)