Mourinho "báo thù" thành công, Tottenham đè bẹp Man United với tỉ số không tưởng 6-1

Ngay phút đầu tiên của cuộc đọ sức trên sân Old Trafford, Martial kiếm được một quả penalty cho Man United. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes như thường lệ thực hiện chính xác để mở tỉ số trận đấu. Bàn dẫn trước từ sớm giúp người hâm mộ Quỷ đỏ tràn đầy lạc quan vào một chiến thắng.



Bruno Fernandes mở tỉ số từ sớm

Nhưng Mourinho - chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm và rất hiểu Man United - lại nghĩ khác. Người đặc biệt đã nắm rõ điểm yếu nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Bàn thua từ phút thứ 2 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công đối phương mà Mourinho đề ra. Và rất nhanh chóng, chỉ đạo từ nhà cầm quân người BĐN phát huy tác dụng trên sân, giúp Tottenham lật ngược thế cờ.

Phút thứ 4, Harry Maguire đánh đầu chuyền về không đủ lực, tạo điều kiện cho Ndombele băng vào dứt điểm quân bình tỉ số 1-1. Chỉ 3 phút sau, sự vụng về từ Maguire lại bị Tottenham khai thác. Trung vệ đội trưởng Man United phán đoán không tốt, phạm lỗi với đối phương. Harry Kane tinh quái đá phạt nhang, đặt Son Heung-min vào tư thế thuận lợi để ghi bàn đưa Tottenham vượt lên.

Hàng thủ Man United mắc rất nhiều lỗi

Hết Maguire tới lượt Bailly trở thành "con mồi" của Tottenham. Pha quây bắt quá nhanh từ phía Gà trống đã khiến Bailly lúng túng chuyền bóng hỏng ngay trước vòng cấm địa đội nhà. Son Heung-min nhanh chân căng ngang, mở đường giúp Harry Kane lập công.

Son Heung-min tiếp tục ngay thi đấu thăng hoa với bàn nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 37. Hàng thủ Man United một lần nữa tỏ ra chậm chạp và đứng sai vị trí. Aurier thoải mái nhận bóng bên cánh phải trước khi chuyền vào bên trong. Son Heung-min băng xuống dứt điểm khéo léo từ góc hẹp xuyên qua chân De Gea, đưa bóng vào lưới.

Son Heung-min có trận cầu thăng hoa

Hiệp một khép lại với tỉ số 4-1 nghiêng về Tottenham. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Man United nhận tới 4 bàn thua trong hiệp một ở một trận đấu trên sân nhà. Đau đớn hơn, Quỷ đỏ bước vào giờ nghỉ chỉ với 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Martial. Tấm thẻ mà Martial phải nhận ở phút 28 cũng là thẻ đỏ sớm nhất dành cho một cầu thủ Man United tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League.

Martial bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu

Chứng kiến sự sụp đổ của các học trò, HLV Solskjaer cũng sớm chấp nhận buông xuôi bằng cách rút các trụ cột như Bruno Fernandes hay Matic rời sân ngay đầu hiệp hai. Phần còn lại của trận đấu, Man United chủ yếu co cụm phòng ngự nhằm hạn chế bàn thua. Trong khi đó, Tottenham dù không tấn công quá dồn dập vẫn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa.

Harry Kane ấn định chiến thắng 6-1

Trận đấu khép lại với tỉ số 6-1 nghiêng về đội khách. Một màn "báo thù" ngọt ngào đến từ Mourinho. Những điểm yếu mà Người đặc biệt luôn nhắc đến khi còn dẫn dắt Man United vẫn chưa được giải quyết triệt để, từ ban lãnh đạo, bộ phận chuyển nhượng cho tới đội ngũ huấn luyện cũng như chất lượng cầu thủ.

Bên kia chiến tuyến, Solskjaer rõ ràng chưa tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Có những CĐV so sánh trận thua 1-6 của Man United trước Tottenham với thất bại dưới tay Man City năm xưa. Tuy nhiên, Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex khi ấy dù bại trận nhưng vẫn còn nhiều nhân tố để hi vọng. Còn lúc này, mọi thứ đang vô cùng rối ren tại Old Trafford.

Solskjaer sẽ chịu chung kết cục bị sa thải như Mourinho từng phải nhận tại Man United?

Trước mắt là 2 tuần dành cho các trận đấu cấp độ ĐTQG. Solskjaer có thêm thời gian để củng cố lực lượng trước chuỗi trận được dự báo vô cùng khó khăn vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nếu không thể giúp tình hình tốt lên, chiếc ghế của nhà cầm quân người Na Uy sẽ khó mà giữ được.

Kết quả: Man United 1-6 Tottenham

Bàn thắng:

Man United: Bruno Fernandes 2'

Tottenham: Ndombele 4', Son Heung-min 7', 37', Kane 31', 79', Aurier 51'

Chấm điểm 2 đội:

Maguire nhận điểm thấp nhất bên phía Man United với 4,4 điểm. Cầu thủ xuất sắc nhất trận là Son Heung-min, điểm số 9,7.

