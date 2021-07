Tử tù dương tính với COVID-19 bỏ trốn: Cao 1,63m, tóc ngắn, da trắng

Chiều ngày 15/7, VnExpress dẫn nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an các quận huyện phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang truy tìm tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận). Đối tượng bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015.

Bị cáo Nguyễn Kim An hồi xét xử năm 2015 (Ảnh: Người Lao Động)

Được biết, Nguyễn Kim An đã bỏ trốn và qua kiểm tra trước đó, tử tù dương tính với Covid-19. Tử tù này có dấu hiệu nhận dạng như sau: "cao 1,63m, tóc ngắn, da trắng, chân đi khập khiễng do bị chấn thương, có vết hằn ở chân và dương tính với Covid-19", nguồn tin cho biết.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ án liên quan đến tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn, dương tính Covid-19 như sau: Bị cáo Nguyễn Kim An và anh L.V. Đ. (SN 1996) học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở TP HCM. Tối ngày 25/2/2014, do có âm mưu cướp xe máy của bạn, An mua một vỉ thuốc an thần rồi hẹn anh Đ. đi uống nước tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP HCM) nhưng nạn nhân uống thấy đắng nên nhổ ra.

Đến tối 26/6/2014, An lại hẹn bạn đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi rồi đưa chai trà xanh có pha thuốc an thần cho nạn nhân uống rồi trói Đ. cho vào bao tải mang đến cầu Phú Mỹ (quận 7) ném xuống sông Sài Gòn.

Sợ bị phát hiện, An dùng điện thoại của Đ. gọi điện cho mẹ nạn nhân và bịa chuyện bạn bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Không chỉ vậy, An mua sim rác nhắn tin cho mẹ Đ. đe dọa không được báo công an, nói rằng nạn nhân đi xa, không về nhà nữa. Để tránh sự nghi ngờ, An thường xuyên đến nhà động viên, an ủi người thân của nam sinh và nghe ngóng tình hình.

Ngày 4/3/2014, người dân thấy thi thể nạn nhân tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Đối tượng Nguyễn Kim An bị bắt ngay sau đó. Ngày 21/9/2015, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An phạm tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

81 bị can, can phạm mắc COVID-19 ở trại tạm giam Chí Hoà

Sở Y tế TP.HCM ngày 06/7 cho biết ổ dịch ở trại tạm giam Chí Hòa (Quận 10, TP.HCM) có 81 trường hợp xác định mắc COVID-19.



Sở Y tế TP.HCM nêu cụ thể, vào ngày 27/6, ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện làm tại trại giam Chí Hòa khi đi khám tầm soát tại Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Đến ngày 28/6, Công an TP.HCM đã yêu cầu tầm soát nhanh tất cả cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của đơn vị này, phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên trại giam và 36 phạm nhân dương tính. Ca ghi nhận mới nhất là ngày 05/07.

Đến tối 06/7, tại trại tạm giam Chí Hoà đã xảy ra vụ phạm nhân gây náo loạn.

Đến sáng ngày 7/7, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM phát đi thông tin về vụ việc. Cụ thể, chiều ngày 6/7, Công an TP.HCM tổ chức thăm khám sức khỏe cho bị can, phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam đang thăm khám thì một đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Công an TP.HCM đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa những người này trở lại buồng giam, tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định. Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ.

(Tổng hợp)