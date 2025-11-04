Một thương hiệu băng vệ sinh bị bóc mẽ sản phẩm có chứa “sâu sống bò lúc nhúc”

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin bà Hồ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phản ánh băng vệ sinh quần của thương hiệu Sofy có… sâu bò sống ngọ nguậy bên trong. Con gái 13 tuổi của bà đã dùng hết 10 gói, sau đó đi khám thì phát hiện bị viêm nhiễm nấm.

Khi phóng viên mở ngẫu nhiên một gói còn nguyên tem chưa bóc, sâu sống bò lúc nhúc lộ rõ ngay trước mắt đại diện thương hiệu. Ban đầu hãng Sofy tuyên bố “không thể có sâu bò từ khâu sản xuất”, nhưng khi bị lật tẩy tại chỗ, đại diện hãng cúi đầu xin lỗi, đồng thời cho biết loại sâu bò này sống từ 2-4 tuần và “vẫn đang điều tra nguyên nhân”.

Sự việc lập tức thổi bùng phẫn nộ trên mạng xã hội. Dư luận chất vấn sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với vùng nhạy cảm của phụ nữ, vậy quy trình tiệt khuẩn đâu? Bảo quản vận chuyển thế nào? Không thể né sang chuyện khác bằng vài câu giải thích mơ hồ.

Điều đáng nói, không một thương hiệu cùng ngành ở Trung Quốc nào dám đứng ra lên tiếng. Lý do bởi bê bối băng vệ sinh tại quốc gia này năm nay quá dày đặc. Từ “băng vệ sinh làm từ phế phẩm”, đến hóa chất, tới kim loại, tới dài ngắn gian dối trên bao bì…

Theo con số thống kê, Trung Quốc có 400 triệu phụ nữ từng hoặc đang sử dụng băng vệ sinh trong đời. Một ngành hàng hàng trăm tỷ Nhân dân tệ lợi nhuận cao ngất, nhưng lại không làm nổi một miếng băng vệ sinh thật sự an toàn.

Nhiều thương hiệu thì đẩy giá lên trời bằng “chiêu trò”, gắn thêm mác “công nghệ”, “diệt khuẩn”, “probiotic”, “thiên nhiên”, nhưng thực chất chất lượng không hề cải thiện. Các tiêu chuẩn quốc gia tại Trung Quốc trước đây cũng quá lỏng lẻo, tạo kẽ hở cho doanh nghiệp “lách”.

Chỉ đến năm nay, Trung Quốc mới chính thức siết lại tiêu chuẩn quốc gia với băng vệ sinh. Tuy nhiên, đây mới là điểm khởi đầu.

Nguồn và ảnh: QQ