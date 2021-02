Một số điều nên lưu ý trong đêm Giao thừa, để đón năm mới may mắn, bình an

Tục tắm tất niên: Tục lệ từ xưa này trước hết để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho để đón năm mới, sau đó là gột rửa tất cả những điều không may mắn, đón một năm mới thành công hơn, tốt đẹp hơn.

Không nói những điều xui rủi: Đêm Giao thừa không nên nói những điều không may mắn, luôn nói những điều hòa nhã, nhẹ nhàng, để cầu mong những điều may mắn hơn, an lành trong năm mới.

Buông bỏ tất cả suy nghĩ lo toan, vất vả: Cả một năm chúng ta có những suy nghĩ, lo toan, vất vả. Vậy nên trong đêm Giao thừa là quãng thời là quãng thời gian chúng ta cần buông bỏ tất cả những điều đó để ngồi bên gia đình cùng đón năm mới, cầu cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Không cãi nhau: Trong lễ cúng đêm Giao thừa, các thành viên trong gia đình cũng không nên cãi nhau hay to tiếng với nhau. Bởi theo quan niệm dân gian, điều đó thể hiện không có thành ý, như vậy tổ tiên sẽ không phù hộ gia đình mình nữa.

Vứt hoặc thay mới những đồ hỏng hóc hoặc sứt mẻ: Trước khi đón Giao thừa, nếu đồ dùng trong gia đình có gì hỏng hóc hoặc sứt mẻ thì nên sửa chữa hoặc bỏ đi thay mới.

Luôn giữ tiền trong túi: Theo quan niệm dân gian, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nên giữ tiền trong túi với ý nghĩa biểu trưng rằng bạn luôn duy trì dòng chảy của tiền trong suốt cả năm.

Ngoài ra, đêm Giao thừa, người ta còn kiêng gây tiếng động lớn; Tránh làm rơi vỡ các đồ vật trong gia đình; Kiêng soi gương; Không đổ dầu của đèn ra sàn nhà...

3 loại cây nên đặt trong nhà dịp Tết Cây sung: Biểu tượng cho sự may mắn, thành quả, có ý nghĩa sẽ đạt được của cải vật chất, năm mới sẽ tốt hơn năm cũ. Cây phát tài phát lộc: Biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở và sự phát triển không ngừng nghỉ. Nó còn có ý nghĩa khác là mang lại sự bình an. Cây hoa trạng nguyên: Màu đỏ của hoa trạng nguyên biểu tượng cho sự may mắn của ngày Tết.

(Thông tin mang tính chất tham khảo)