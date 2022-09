Một phen thót tim ở Phnom Penh và trải nghiệm 'độc nhất vô nhị' của cô gái Pháp ở Việt Nam

Du lịch một mình (solo travel) đang ngày càng được nhiều người trong giới trẻ ưa chuộng vì sự tự do mà nó mang lại: Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì, đi bất cứ nơi đâu và làm tất cả những gì mình muốn mà không cần phải phụ thuộc vào người khác.

Đổi lại, những người du lịch một mình sẽ phải nỗ lực hơn một chút, can đảm hơn một chút trong hành trình của họ, nhưng theo tạp chí du lịch Travel and Leisure, tất cả nỗ lực và công sức ấy đều là xứng đáng khi bạn có được những trải nghiệm, những tình bạn mới có một không hai trong đời.

Năm 2020, tạp chí Travel and Leisure đã liệt kê Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia tuyệt vời nhất dành cho những người yêu thích du lịch một mình, nơi có "những chuyến phiêu lưu bất tận đang chờ đón bạn".

Cô nàng người Pháp Sixtine, chủ nhân trang blog My Travel Project, cũng đã lựa chọn Việt Nam và kể lại trải nghiệm du lịch một mình ở Việt Nam trên trang blog của mình.

"Trải nghiệm độc nhất vô nhị"

Sixtine chia sẻ: "Du lịch một mình ở Việt Nam thực sự là một trong những trải nghiệm độc nhất vô nhị trong đời tôi. Thực chất, tôi đã cân nhắc chuyện du lịch một mình vài năm trước đó, nhưng luôn tự nhủ rằng, có lẽ mình sẽ không làm điều đó.

Nhưng cuối cùng, cơ hội đã đến với tôi vào tháng 12/2016, và tôi đã nắm lấy cơ hội này để đi du lịch Việt Nam trong 2 tuần."

Sixtine cho biết cô đã đưa ra quyết định trên chỉ vỏn vẹn trong vòng... 3 ngày, sau khi nhận ra rằng không có người bạn hay người thân nào có thể đi cùng cô trong hành trình 2 tuần ở Việt Nam.

Cô đã dành thời gian tìm hiểu và lên kế hoạch cụ thể cho toàn bộ chuyến hành trình, tính toán cặn kẽ chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển, hoạt động... và dự kiến tổng chi phí cho chuyến đi là khoảng 500 Euro.

"Trước khi lên đường đến Việt Nam, tôi cho rằng du lịch một mình là điều can đảm, táo bạo - một hành động sẽ cho thấy tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, tràn đầy tự tin và không chút sợ hãi... và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy", Sixtine viết.

Ảnh: Sixtine/My Travel Project

Tất nhiên chuyến đi của Sixtine vẫn có những "trục trặc" nhỏ, chẳng hạn như khi cô vừa đặt chân đến sân bay Phnom Penh để chuẩn bị khởi hành đến Hà Nội, thì cô đã có một phen thót tim khi tưởng mình đánh mất hộ chiếu trong khi bên cạnh chẳng có người thân hay bạn bè nào để giúp đỡ trong lúc khó khăn này.

Thật may là sau những phút giây hoảng sợ và lo lắng, Sixtine đã tìm thấy hộ chiếu sau khi lục tung chiếc balo của mình, và cuộc hành trình lại tiếp tục đúng theo kế hoạch.

Sixtine cho biết cô đã có nhiều cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc đẹp trong hành trình du lịch một mình ở Việt Nam.

Chẳng hạn như khi đến Huế, "tôi đã thực sự cảm nhận được những mặt tốt của việc du lịch một mình. Tôi đã tham quan khu Hoàng Thành — Đại Nội Huế từ sáng sớm - trước khi dòng người kéo đến vào giữa buổi sáng. Đây cũng là quyết định cực kỳ đúng đắn vì chiều hôm ấy trời mưa.

Tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ những người tuyệt vời. Vẫn là ở Huế, tôi đã gặp 6 cô gái khác cũng du lịch một mình như tôi, và chúng tôi đã rủ nhau ăn tối để chia sẻ kinh nghiệm và kể cho nhau những trải nghiệm trên hành trình. Tối hôm đó rất vui, và tôi một lần nữa lại càng thêm tin rằng du lịch một mình là quyết định đúng đắn."

Ảnh: Sixtine/My Travel Project

Việt Nam - Điểm đến phù hợp cho người lần đầu đi du lịch một mình

Mặc dù chuyến du lịch một mình không phải là lần đầu tiên Sixtine đến Việt Nam, nhưng cô cho rằng đây là điểm đến vô cùng phù hợp cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm du lịch một mình.

Lý do đầu tiên được Sixtine đưa ra là việc di chuyển ở Việt Nam rất dễ dàng, nơi đây có nhiều loại hình phương tiện giao thông đa dạng và hệ thống khách sạn - nhà nghỉ giá bình dân phù hợp với dân du lịch tiết kiệm.

Lý do thứ hai là người du lịch một mình có thể dễ dàng gặp gỡ và làm quen những người bạn mới, do hầu hết du khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ đi từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc, do đó "bạn có thể gặp được những người đồng hành trên các chuyến tàu xe hay trong khách sạn/nhà nghỉ. Tôi cũng đã gặp được hai người bạn Hà Lan trên chuyến xe khách từ Hà Nội vào Huế, và đã dành phần lớn chuyến đi của mình với họ!"

Lý do thứ ba là Việt Nam có cảnh sắc phong phú, đa dạng, từ những đồng lúa xanh rì, những ngọn núi hùng vĩ đến những bãi biển đẹp như thiên đường... "Việt Nam có tất cả những lựa chọn để thỏa mãn sở thích của tất cả mọi người!", Sixtine viết./.

Tổng hợp: My Travel Project, Travel and Leisure