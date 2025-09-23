Một nước dọa bắn hạ máy bay Nga: "Xin đừng đến đây than vãn, các vị đã được cảnh báo rồi"

Theo các phương tiện truyền thông như RT, CNN, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai (22/9) rằng Ba Lan sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay hoặc tên lửa nào của Nga xâm phạm không phận.

Cảnh báo này được đưa ra trong một cuộc họp do Estonia – một thành viên NATO khác – triệu tập, quốc gia này cũng cáo buộc Nga vi phạm không phận. Đầu tháng, Ba Lan cho biết ít nhất 19 máy bay không người lái Nga đã xâm nhập không phận nước này.

“Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác xâm nhập không phận của chúng ta mà không được phép - cố ý hoặc 'vô tình' - và bị bắn hạ, và mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng đến đây than vãn. Các vị đã được cảnh báo rồi. Cảm ơn", CNN dẫn lời ông Sikorski cho hay.

Trong khi đó, The Guardian tiết lộ, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng nhắc lại lời cảnh báo này khi trả lời báo chí cùng ngày: “Tôi muốn nói rõ. Chúng tôi sẽ quyết định bắn hạ các vật thể bay khi chúng xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi và bay qua Ba Lan. Không có chỗ cho tranh luận ở đây.”

Đáng chú ý, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết Moscow đang đối mặt nguy cơ “một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga”.

“Liên minh của chúng tôi mang tính phòng thủ, nhưng đừng ảo tưởng… nếu chúng tôi cần đối đầu với các máy bay hoạt động trái phép trong không phận NATO, thì chúng tôi sẽ làm,” bà nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz khẳng định Mỹ và các đồng minh “sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO”.

Theo CNN, để đáp trả, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy bác bỏ cáo buộc, khẳng định máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế. Ông cáo buộc châu Âu “lan truyền những lời dối trá trắng trợn”.

An An (Theo RT, CNN, The Guardian)