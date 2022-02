Một ngày tiêu 2,5 tỷ, ngôi sao Brazil hé lộ màn "đốt tiền" của đội bóng Trung Quốc

Thất bại 1-3 của đội tuyển Trung Quốc đúng vào mùng 1 Tết đã khiến người hâm mộ nước này phẫn nộ. Làn sóng chỉ trích lan rộng trên khắp các phương tiện truyền thông. Từ HLV, cầu thủ, quan chức liên đoàn cho tới các CLB đều phải nhận "gạch đá" từ dư luận.



Một trong những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm là tiết lộ từ ngôi sao người Brazil Matheus Nascimento. Tiền đạo 39 tuổi đã chia sẻ về nguyên nhân anh chuyển đến Trung Quốc thi đấu và muốn gắn bó lâu dài. Tất cả không gì khác ngoài 2 chữ "thu nhập".

Matheus Nascimento kiếm được rất nhiều tiền tại Trung Quốc

Matheus Nascimento nói: "Khi ấy, tôi đã đàm phán hợp đồng với một đội bóng Hy Lạp rồi, nhưng bất ngờ nhận được lời đề nghị từ Trung Quốc. Không cần phải đắn đo suy nghĩ lâu, tôi lập tức đổi hướng đến Trung Quốc chơi bóng".

Mặc dù là cầu thủ có tài, nhưng tại châu Âu Matheus Nascimento chưa đủ trình độ để chơi tại những giải đấu hàng đầu. Chính vì thế, lời mời gọi với hàng loạt đãi ngộ ở mức độ "siêu sao" từ Trung Quốc đã hấp dẫn anh. Nên biết, khi đến Trung Quốc, Matheus Nascimento đã 34 tuổi - độ tuổi không ít cầu thủ chuẩn bị giải nghệ.

Chẳng cần phải giấu giếm, Matheus Nascimento khoe "thành tích" tiêu tiền của mình: "Hồi ở châu Âu, tôi muốn có một chiếc đồng hồ nhưng không đủ tiền mua nó. Nhưng sau khi ký hợp đồng chuyển sang Trung Quốc thi đấu, tôi lập tức đến cửa hàng đồng hồ để mua luôn. Chỉ trong ngày hôm ấy, tôi đã tiêu hết 100.000 euro (khoảng 2,5 tỷ đồng)".

Đội bóng mà Matheus Nascimento gia nhập là Shijiazhuang Ever Bright (nay đã đổi tên thành Cangzhou Mighty Lions). Shijiazhuang Ever Bright có trình độ trung bình yếu so với mặt bằng chung của giải VĐQG Trung Quốc và thường xuyên ngụp lặn trong nhóm xuống hạng. Tuy vậy, họ vẫn sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để sắm ngoại binh.

Trước Matheus Nascimento, Shijiazhuang Ever Bright cũng từng khiến báo chí châu Âu phải tò mò khi chiêu mộ cựu sao Barcelona Gudjohnsen. Danh thủ người Iceland dành 1 năm tại Trung Quốc trước khi trở về châu Âu rồi giải nghệ.

Trong một diễn biến khác, CLB Bordeaux (Pháp) vừa cho biết họ đã từ chối lời đề nghị trị giá 21 triệu euro từ một đội bóng Trung Quốc dành cho chân sút Alberth Elis. Cầu thủ người Honduras chỉ được định giá vào khoảng 6 triệu euro. Nhưng "đại gia" từ Trung Quốc sẵn sàng trả gấp nhiều lần để đưa anh sang Chinese Super League ngay những ngày đầu năm 2022.

Alberth Elis từ chối lời mời hậu hĩnh từ Trung Quốc.

Hiện tại, Bordeaux đang có nguy cơ xuống hạng khi chỉ đứng thứ 17/20 đội tại Ligue 1. Đội bóng này không muốn mất đi chân sút chủ lực vào thời điểm nhạy cảm. Bản thân Alberth Elis cũng chưa thực sự hứng thú với bóng đá Trung Quốc. Do đó, thương vụ đã không thành.

Hàng loạt thông tin về chuyện tiêu tiền của các đội bóng khiến cho người hâm mộ Trung Quốc càng thêm giận dữ. Họ cho rằng việc các CLB phung phí tiền bạc vào những ngoại binh đã làm thu hẹp đáng kể cơ hội dành cho cầu thủ trẻ. Hậu quả nhãn tiền chính là sự suy sụp của đội tuyển Trung Quốc.





https://soha.vn/mot-ngay-tieu-25-ty-ngoi-sao-brazil-he-lo-man-dot-tien-cua-doi-bong-trung-quoc-20220204031409254.htm