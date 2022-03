Một năm ''làm mưa làm gió" của bà Nguyễn Phương Hằng trên sóng livestream

Từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội. Thông qua trang cá nhân, bà thường xuyên livestream chia sẻ về nhiều vấn đề, tố cáo nhiều cá nhân, tổ chức.

Vụ kiện với ông Võ Hoàng Yên

Đầu tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khi biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện đưa cho ông Yên hơn 183 tỷ đồng. Trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, đưa không có giấy tờ và người chứng kiến.

Khi Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng lại livestream trên mạng xã hội tố cáo ông Yên.

Vào ngày 17/10, bà Hằng đã có buổi làm việc với ông Yên và các luật sư. Sau đó, nữ CEO Đại Nam đã chia sẻ thông tin rằng "tôi bị Võ Hoàng Yên và các luật sư tấn công tại Công an TP.HCM".

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng khẳng định mình bị một luật sư đứng lên "tiến tới sỉ vào mặt" bà. Tuy nhiên, phía công an TP.HCM đã phủ nhận thông tin này. Cụ thể, cơ quan điều tra cho biết đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Vào ngày 10/1/2022, về vụ án ông Võ Hoàng Yên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự. Đồng thời, Viện KSND TP.HCM đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Nhiều đơn tố cáo được gửi về

Trong suốt 1 năm qua, ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều nghệ sĩ đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, sau thời gian livestream "tố" các cá nhân "ăn chặn" tiền từ thiện, đồng thời bóc tách những vấn đề đời tư, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị nhiều người gửi đơn kiện.

Cụ thể, vào tháng 6/2021, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Cơ quan CSĐT của Bộ Công An. Theo Vy Oanh, trong các buổi livestream, bà Hằng đã vu khống cô "cặp đại gia", đẻ thuê.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên

Ngày 1/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận được đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng hành vi vu khống, làm nhục người khác. Đồng thời, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh cũng đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng trong tháng 9/2021. Theo đó, bà Hằng bị tố cáo hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình.



Đối với nghệ sĩ Hoài Linh, anh cũng đã gửi đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống anh "ăn chặn" khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỉ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng. Bên cạnh đó, những nhân vật như nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển... cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng với lí do tương tự.

Như vậy, trong vòng 1 năm, có hàng chục đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã được gửi về cơ quan chức năng.

Tổ chức những buổi "gặp gỡ" gây xôn xao dư luận

Vào tháng 11/2021, sau nhiều lần livestream chia sẻ câu chuyện Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ), bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo trên trang cá nhân mình sẽ đến "thăm" ông Lê Tùng Vân.

Ngày 4/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng ô tô cá nhân để đi đến cơ sở này, thu hút hàng nghìn người dân hiếu kì đến xem. Tuy nhiên, những người trong Tịnh thất Bồng Lai không ra tiếp đón mà đóng kín cửa. Vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đã có mặt để ra sức giải tán đám đông, đảm bảo an ninh, trật tự cho địa phương.

Bên cạnh đó, vào tối ngày 2/3, bà Nguyễn Phương Hằng từng đến nhà của nhà báo Hàn Ni. Sự việc này đã khiến hàng trăm YouTuber, người dân hiếu kì đến xem.

Nhà báo Hàn Ni chia sẻ trên PLO: "Bà Hằng đã đến nhà tôi, tụ tập đông người, đến khi Công an phường mời về làm việc thì đám đông mới giải tán. Không chỉ bà Hằng đến nhà mà bà còn lôi kéo những người tự xưng là "phe chính nghĩa" ủng hộ bà thường xuyên có mặt trước nhà tôi từ rất sớm đến tối muộn".

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Theo Công an TP.HCM, bà Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội và internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư người khác, trong đó sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ danh dự, nhân phẩm của người khác.

