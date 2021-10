Facebook, Instagram sập tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, đại diện Facebook phải lên Twitter xác nhận sự cố

Đêm ngày 4/10/2021 (giờ Việt Nam), các dịch vụ của Facebook, Instagram đã bị ‘sập’ toàn bộ tại nhiều khu vực trên thế giới. Theo đó, người dùng hiện tại hoàn toàn không thể truy cập được trang chủ Facebook.com bằng máy tính, khi địa chỉ này báo lỗi "This site can’t be reached" trên trình duyệt.



Trong khi đó, các ứng dụng trên smartphone như Facebook, Messenger cũng gặp tình trạng không thể kết nối, hoặc không hiển thị nội dung mới. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với Instagram và WhastApp trên cả bản PC và smartphone.

Nhiều người dùng liên tục phản ánh việc Facebook, Instagram sập tại Việt Nam

Theo công cụ DownDetector, hiện tượng nói trên bắt đầu diễn ra từ thời điểm 22h25 (giờ Việt Nam) ở nhiều quốc gia trên thế giới. Số lượng báo lỗi được DownDetector ghi nhận trên toàn thế giới cũng tăng vọt trong vòng nửa giờ qua, với số lượng báo lỗi nhiều nhất tại Mỹ, Châu Âu, Châu Mỹ và nhiều quốc gia Châu Á. Trên các mạng xã hội như Reddit, Twitter, một loạt người dùng trên khắp thế giới cũng đang phản ánh tình trạng một loạt các dịch vụ Facebook gặp lỗi.

Tại Việt Nam, nhiều người dùng cũng phản ánh về việc không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Facebook, Instagram. Trước tình trạng này, Facebook đã buộc phải sử dụng mạng xã hội của đối thủ là Twitter là xác nhận sự cố.

Trên mạng xã hội Twitter, đại diện của Facebook đã xác nhận về sự cố của mạng xã hội này.

"Chúng tôi nhận thấy một số người dùng đang gặp vấn đề truy cập các ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng để đưa mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể, và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện", đoạn tweet của Facebook viết. Theo một số chuyên gia, tình trạng này có thể là do Facebook gặp vấn đề với DNS.



Tính đến thời điểm 23h30 phút, hiện tượng này mới chỉ được khắc phục một phần. Một số người dùng cho biết đã có thể truy cập được vào trang chủ của Facebook, nhưng chỉ nhận được dòng thông báo lỗi có nội dung "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can" (tạm dịch: Xin lỗi, một vài thứ gì đó đang gặp lỗi. Chúng tôi đang cố gắng sửa lỗi nhanh nhất có thể".

Tiếp tục cập nhật