Một hoa hậu bị bắt

Duy Nam |

Người đẹp Isadora Lagos - Hoa hậu Guerrero 2024 - đã bị bắt giữ khi đang lưu thông trên cao tốc vì có vũ khí ở trong xe.

Theo trang Univision , Hoa hậu Guerrero 2024 Isadora Lagos đã bị lực lượng an ninh bắt giữ tại một chốt kiểm tra, trên cao tốc Autopista del Sol (Guerrero, Mexico) vào tối 14/8.

Khi đó, người đẹp này đang điều khiển chiếc SUV Dodge Durango màu trắng, đi cùng một người đàn ông tự nhận là vệ sĩ. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn cỡ nòng 9 mm, hai băng đạn và 35 viên đạn, tất cả đều thuộc loại chỉ quân đội được phép sử dụng.

- Ảnh 1.

Hoa hậu Guerrero 2024 Isadora Lagos.

Cả hai người đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp số vũ khí trên, vì vậy đã bị áp giải về Văn phòng Công tố Liên bang (FGR) tại Acapulco.

Theo luật pháp Mexico, việc tàng trữ vũ khí trái phép có thể bị phạt tù lên tới 15 năm. Sự việc Isadora Lagos bị bắt giữ vì liên quan tới vũ khí gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp.

Isadora Lagos sinh ra tại Acapulco, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Luật và hiện theo học ngành ẩm thực. Cô được đánh giá có nhan sắc quyến rũ.

Vào tháng 9/2024, Isadora Lagos đăng quang danh hiệu Hoa hậu bang Guerrero, trở thành một trong những ứng viên sáng giá tại cuộc thi cấp quốc gia - Hoa hậu Mexico 2025.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước khi bị bắt, Lagos đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu và rút lui khỏi cuộc thi vì bất đồng với ban tổ chức. Người đẹp được đôn lên kế nhiệm cô là Victoria Zermeño.

