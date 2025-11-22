Một doanh nhân 60 tuổi nổi tiếng tặng mẹ ruột hơn 600 tỷ đồng bằng cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã CK: KDH). Theo đó, ông Lý Điền Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 17,7 triệu cổ phiếu theo hình thức cho/tặng mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên.

Ông Lý Điền Sơn Phó Chủ tịch HĐQT KDH

Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Lý Điền Sơn tại doanh nghiệp bất động sản này giảm mạnh từ 1,68% xuống còn 0,1%, tương ứng khối lượng nắm giữ còn lại khoảng 1,1 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, bà Đoàn Thị Nguyên nâng mức sở hữu lên hơn 17,8 triệu cổ phiếu, chính thức nắm giữ 1,59% vốn điều lệ của Nhà Khang Điền.

Đáng chú ý, động thái chuyển dịch tài sản này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KDH đang có diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11/2025, thị giá KDH đóng cửa tại mốc 34.850 đồng/cổ phiếu , tăng nhẹ 0,58% so với tham chiếu với thanh khoản sôi động đạt hơn 7,2 triệu đơn vị được sang tay.

Nếu tính theo mệnh giá, khối lượng cổ phiếu trao tặng tương ứng 177 tỷ đồng. Tuy nhiên, tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 21/11, khối tài sản ông Sơn vừa chuyển giao cho thân mẫu có giá trị thị trường ước tính lên tới 617 tỷ đồng . Đây là con số cao hơn đáng kể so với mức định giá khoảng 575 tỷ đồng tại thời điểm thông tin đăng ký giao dịch được công bố trước đó, nhờ đà tăng trưởng bền bỉ của cổ phiếu này trong 6 tháng qua.

Về bức tranh tài chính, Nhà Khang Điền đang ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ trong năm tài chính 2025. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 cho thấy doanh thu thuần đạt 1.098 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 335% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nằm ở biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể khi chi phí giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận sau thuế đạt 526 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KDH đạt tổng doanh thu thuần 2.857 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 841 tỷ đồng, lần lượt tăng 132% và 105% so với thực hiện của 9 tháng năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm (mục tiêu 1.000 tỷ đồng) chỉ sau 3/4 chặng đường.