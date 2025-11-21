Một địa phương xem xét cấm pickleball

Tại thị trấn Carmel‑by‑the‑Sea, bang California, Mỹ, hội đồng địa phương đang cân nhắc việc cấm vĩnh viễn môn thể thao Pickleball sau khi nhận được nhiều phản ánh về tiếng ồn từ cư dân sống gần sân chơi. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ của Pickleball, môn thể thao vốn đang phát triển nhanh tại Mỹ, cũng đang tạo ra những mâu thuẫn nhất định trong cộng đồng.

Từ tháng 10 vừa qua, thị trấn đã áp dụng lệnh cấm tạm thời Pickleball tại công viên Forest Hill Park — sân công cộng duy nhất dành cho môn thể thao này. Nguyên nhân xuất phát từ việc tiếng va chạm giữa bóng và vợt tạo ra âm thanh “pop‑pop” gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của cư dân xung quanh. Nhiều người dân cho biết, âm thanh này có thể nghe rõ từ cửa sổ phòng ngủ hay ngoài vườn, khiến họ khó chịu và ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Trước tình hình này, hội đồng thị trấn đã nhất trí yêu cầu soạn thảo văn bản cấm vĩnh viễn Pickleball. Hiện lệnh cấm chưa được ban hành chính thức, luật sư của thành phố đang hoàn thiện dự thảo để trình lên hội đồng biểu quyết. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những địa phương đầu tiên ở Mỹ áp dụng biện pháp mạnh mẽ đối với môn thể thao đang ngày càng phổ biến này.

Mặc dù Pickleball được nhiều người yêu thích bởi sự vui nhộn, dễ chơi và phù hợp với mọi lứa tuổi, câu chuyện tại Carmel‑by‑the‑Sea cho thấy sự phát triển nhanh chóng của môn thể thao này cũng đồng thời kéo theo những xung đột giữa người chơi và cư dân sống gần sân. Vấn đề tiếng ồn đang trở thành bài toán khó đối với các cơ quan quản lý, buộc họ phải cân nhắc giữa quyền lợi của cộng đồng và nhu cầu giải trí của người dân.



