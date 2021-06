Một chiến sĩ chữa cháy dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 người

Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM thông tin trên Tuổi trẻ online, thêm một chiến sĩ chữa cháy thuộc Phòng PC07 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chiến sĩ này sống cùng vợ và hai con ở chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, là F1 của cán bộ chữa cháy sống ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

Nguồn trên thuật lại, chiến sĩ chữa cháy được đưa đi cách ly tập trung chiều 17/6 và có kết quả xét nghiệm âm tính. Một ngày sau đó, chiến sĩ này tiếp tục âm tính, nhưng ngày 19/6 lại có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, vợ và hai con đều âm tính.

Đại diện Trạm Y tế xã Bình Hưng cho Tuổi trẻ biết, đơn vị chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.000 nhâu khẩu tại đây, đồng thời khoanh vùng block H của chung cư Ehomes.



Trước đó, theo chuyên trang Công an TP.HCM/báo Công an nhân dân, ngày 17/6, một cán bộ Đội công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM, sống ở khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 6 người nhà của cán bộ này cũng được xác định dương tính và đang được điều trị.

Tờ Người lao động hôm 17/6 thuật lại, ngay khi nhận được thông tin về ca nhiễm Covid-19, lãnh đạo Phòng PC07 đã kích hoạt công tác phòng chống dịch với mức độ cao nhất, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan. Phòng PC07 khi đó tạm phong tỏa trụ sở 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, phối hợp các cơ quan chức năng phun khử tại tầng có ca mắc Covid-19.

(Tổng hợp)