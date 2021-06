Bệnh viện dã chiến mới hoạt động 2 ngày, nam bác sĩ dương tính COVID-19

Tối 25/6, Tuổi Trẻ Onlin dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An cho biết qua xét nghiệm sàng lọc, đã phát hiện một bác sĩ bệnh viện dã chiến dương tính COVID-19. Đây là nam bác sĩ đang phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1, phường 7, TP Tân An, Long An.

Trong ngày 25/6, lực lượng phòng chống dịch qua kiểm tra sàng lọc cán bộ, nhân viên đang phục vụ tại bệnh viện dã chiến đã phát hiện một trường hợp nam bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp tục cho ra kết quả dương tính.

Được biết, nam bác sĩ này đã công tác tại Bệnh viện Phổi Long An lâu năm và đến khi nơi đây thành bệnh viện dã chiến thì tiếp tục ở lại phục vụ công tác điều trị, phòng chống dịch.

Trước đó, bản tin dịch COVID-19 sáng 25/6 của Bộ Y tế cho biết Bình Thuận ghi nhận 5 ca (BN14252, BN14263-BN14266) đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.



Theo thông tin VnEpress, trong số 5 ca COVID-19 tại Bình Thuận gồm một bác sĩ nữ, 38 tuổi, công tác tại khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.



Theo Sở Y tế Bình Thuận, nguồn khởi phát cụm dịch là nữ bác sĩ mới nhận công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Cô từ Đồng Nai về nhận việc hôm 14/6, chỉ 9 ngày sau thì được xác định dương tính COVID-19.

Điều tra dịch tễ cho thấy, trước khi về quê, nữ bác sĩ làm việc tại Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn ở Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai và có tiếp xúc với những người đến khám bệnh và đồng nghiệp trong phòng khám.

Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Phổi Long An, là bệnh viện dã chiến cấp 2, quy mô 400 giường, có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 1, bệnh viện dã chiến này đã chính thức hoạt động từ ngày 23/6 với quy mô 100 giường bệnh. Đến nay, đã có hơn 30 bệnh nhân mắc COVID-19 được đưa vào đây để cách ly điều trị.

(Tổng hợp)