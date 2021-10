Moscow "run rẩy" vì AUKUS, chuyên gia Nga vén màn kịch bản sốc: Quân đội Nga-Trung hòa làm một!

Hãng tin RT của Nga mới đây đưa tin, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho biết, Mỹ đã thành lập liên minh AUKUS cùng với Australia và Anh, đồng thời nhất trí trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Động thái này bị coi đầy thù địch, không chỉ nhắm vào Trung Quốc, mà còn cố tình nhắm vào Nga.



Ảnh chụp màn hình bài viết trên trang web của hãng tin Nga RT

AUKUS là một liên minh quân sự thực thụ

Có thể dễ dàng nhận ra liên minh AUKUS đang nhắm vào Trung Quốc, vì xét cho cùng, Australia là "vũ khí", là "đội quân tiên phong" chống Trung Quốc được biết đến lâu nay của Mỹ. Australia là một quốc gia ở Thái Bình Dương và nước này đóng vai trò lớn trong việc giúp Mỹ kiềm chế chiến lược trên biển của Trung Quốc. Việc Mỹ trang bị các tàu ngầm hạt nhân cho quân đội Australia là một phần quan trọng trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.

Nhưng Nga dường như là nước có ít liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Liệu AUKUS - một liên minh quân sự có mục tiêu chính ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương - có gây ra mối đe dọa cho nước Nga?

Mặc dù trọng tâm chiến lược của Nga luôn tập trung vào phương Tây nhưng nước này cũng rất quan tâm đến khu vực Viễn Đông Thái Bình Dương. Hải quân Nga cũng thường xuyên hoạt động trên Thái Bình Dương để đe dọa tham vọng của Nhật bản trong việc giành quyền kiểm soát quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc mà hai nước tranh chấp.

Ngoài ra, Ấn Độ vốn có mối quan hệ tốt với Nga, hai nước vẫn đang duy trì hợp tác quân sự, nên Nga cần bảo vệ lợi ích của chính mình ở khu vực Nam Á.

Nhật Bản là đồng minh của Mỹ, nếu Nhật Bản tranh chấp quần đảo Nam Kuril với Nga thì AUKUS sẽ phát huy vai trò quan trọng. Một số người sẽ thắc mắc, nếu đúng như vậy, tại sao Mỹ không đơn giản là lôi kéo Nhật Bản gia nhập liên minh quân sự AUKUS?

Lý do Nhật Bản không tham gia AUKUS là vì bị hạn chế bởi "Hiến pháp hòa bình", nên không dám ngang nhiên gia nhập liên minh quân sự do Mỹ khởi xướng. Ngược lại, Trung Quốc và Nga cũng sẽ phản ứng gay gắt về việc này, có thể làm cho AUKUS "chết từ trong trứng nước".

Về phía Ấn Độ, vì là nước láng giềng với Trung Quốc và đang có tranh chấp lãnh thổ với nước này nên càng không dám ngang nhiên tham gia vào một liên minh quân sự chống lại Trung Quốc. Mà Nga lại là đối tác quân sự của Ấn Độ, nếu Ấn Độ tham gia AUKUS, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với Nga. Ngoài ra, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử, Tổng thống Nga Putin sẽ không thể không phản ứng với AUKUS. Vì vậy, Ấn Độ sẽ không dễ dàng tham gia một liên minh quân sự như vậy.

Tất nhiên, thái độ của Mỹ quan trọng hơn thái độ của Nhật Bản và Ấn Độ, vì suy cho cùng, muốn gia nhập AUKUS cần phải được Mỹ "gật đầu".

So với "Đối thoại An ninh Bộ tứ" Mỹ - Nhật - Ấn Độ - Australia (QUAD) là một liên minh bán quân sự, các thành viên AUKUS đều là các nước phương Tây với dân tộc Anglo - Saxon là nòng cốt. Cả Anh và Australia đều là "anh em" và có quan hệ mật thiết với Mỹ, luôn đứng trên cùng một mặt trận trong các vấn đề về Trung Quốc, nên có thể coi đây là như một liên minh quân sự thực thụ.

Các thành viên của QUAD là Ấn Độ và Nhật Bản mặc dù có quan hệ rất tốt với Mỹ, cũng không thân thiện với Trung Quốc, nhưng suy cho cùng, họ vẫn không phải là "người một nhà" với Mỹ. Nhật Bản và Ấn Độ đều ấp ủ tham vọng riêng và hay thay đổi, nên không được Mỹ tin tưởng hoàn toàn. Mặc dù QUAD được coi là "phiên bản Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của NATO", nhưng nó luôn là một liên minh bán quân sự, không phải là một liên minh quân sự như NATO.

Theo quan điểm này, để thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ cần phải gạt Nhật Bản và Ấn Độ sang một bên, đồng thời kéo nước Anh vốn ở rất xa tận Đại Tây Dương vào thay thế Ấn Độ và Nhật Bản. Từ đó, ba nước Mỹ, Anh và Australia mới có thể thuận lợi "triển khai công việc" trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội đàm giữa người đứng đầu ba nước Mỹ, Anh và Australia. Ảnh:ifeng.com

AUKUS không chỉ kiềm chế Trung Quốc, mà còn đe dọa lợi ích của Nga



Việc Anh gia nhập AUKUS có nghĩa là Hải quân Anh sẽ tăng cường sự hiện diện tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, có thể "tự do hàng hải" tại khu vực này. Với sự có mặt của người Anh, AUKUS có thể tổ chức các cuộc tập trận chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc khu vực Đại Tây Dương trong tương lai.

Các cuộc tập trận chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đương nhiên là nhắm vào Trung Quốc, trong khi các cuộc tập trận chung ở khu vực Đại Tây Dương là nhắm vào Nga.



Tàu Hải quân Anh. Ảnh: qq.com

Tàu Anh từng "đơn thương độc mã" xâm nhập lãnh hải của Nga ở Biển Đen và bị Nga cảnh cáo bằng đạn thật. Điều gì sẽ xảy ra nếu Anh, Mỹ và Australia cùng nhau tới Biển Đen để khiêu khích Nga? Nếu AUKUS tiến hành các cuộc tập trận chung ở cực bắc của Thái Bình Dương để cổ vũ Nhật Bản tranh giành quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc, thì điều này cũng sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với Nga.



Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho rằng AUKUS chắc chắn sẽ trở thành một liên minh quân sự nhằm đối đầu với hai quốc gia không phải phương Tây hùng mạnh nhất (ám chỉ Trung Quốc và Nga). Đây là một sự mạo hiểm để đạt được mục đích của Nhà Trắng, nhằm tăng cường kiểm soát khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vì lý do này, toàn bộ cấu trúc an ninh của châu Á sẽ bị đe dọa.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: tass.com

Văn phòng Thủ tướng Anh tháng 9/2021 ra thông báo, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý rằng hai nước sẽ tiếp tục ứng xử với Trung Quốc và Nga dựa trên các giá trị và lợi ích chung của London và Washington.



Liên minh Nga - Trung có nghĩa là quân đội hai nước sẽ hòa làm một



Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev còn cho rằng, Washington và các đồng minh đã ngày càng trở nên vội vã và không ổn định trên trường quốc tế. Mặc dù khó có thể công khai với thế giới, nhưng Mỹ và các đồng minh vẫn không từ bỏ chiến lược đế quốc của mình. Thay vào đó, họ tiến hành ngày càng nhiều những hành động lệch lạc, liều lĩnh ở nước ngoài để chuyển hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước.

Ông Patrushev nhắc nhở: "Từ La Mã cổ đại đến Đế quốc Anh, tất cả các đế chế đều sụp đổ như vậy".

Trên tạp chí Arsenal of the Motherland của Nga, nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov cho rằng rằng liên minh AUKUS do Mỹ, Anh và Australia mới thành lập sẽ không làm Nga bất ngờ. Moscow sẵn sàng đáp trả các động thái mới của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Nga đang thiết lập phòng tuyến của mình ở khu vực quân sự phía Đông và cũng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa do Mỹ cầm đầu.

Phải thừa nhận rằng AUKUS không chỉ đe dọa Trung Quốc mà còn có cả Nga. Nga và Trung Quốc có thể thành lập một liên minh quân sự toàn diện để đối phó với các hành động khiêu khích của Mỹ, Anh và Australia.



"Lâu nay, quân nhân Trung Quốc đã tham gia tất cả các cuộc tập trận toàn cầu được tổ chức tại Nga. Chúng tôi biết và hiểu rõ phương hướng trong tương lai của quân đội hai nước. Nga và Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự ở Thái Bình Dương để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài," chuyên gia Leonkov nói, nhấn mạnh "Liên minh Nga - Trung có nghĩa là quân đội hai nước sẽ hòa làm một."