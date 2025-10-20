Morocco quật ngã Argentina để lần đầu tiên vô địch World Cup U20

Morocco đánh bại Argentina 2-0 để lần đầu mang về chức vô địch World Cup U20.

Morocco đứng đầu vòng bảng bao gồm Tây Ban Nha, Brazil và Mexico. Sau đó vượt qua Hàn Quốc, Mỹ và Pháp ở vòng loại trực tiếp, trước khi đánh bại Argentina trong trận chung kết để khép lại hành trình ấn tượng này. Yassir Zabiri, cầu thủ đang chơi cho FC Famalicao tại giải vô địch Bồ Đào Nha, đã ghi 2 bàn thắng ở phút 12 và 29 cho Morocco, giúp đội vươn lên dẫn trước 2-0 - và đó cũng là tất cả những gì quốc gia châu Phi này cần.

Với chiến công này, Morocco trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên giành chức vô địch U20 kể từ Ghana năm 2009. Thành công này cũng tiếp nối đà phát triển mạnh mẽ của bóng đá Morocco. Sau khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar - trước khi để thua Pháp - đội tuyển Morocco cũng đã giành quyền tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ vào năm tới.

Đây là trận thua đầu tiên của Argentina tại giải đấu, kết thúc nỗ lực hướng đến chức vô địch thứ 7 trong lịch sử. Argentina đã lọt vào trận chung kết mặc dù thiếu vắng 2 cầu thủ xuất sắc nhất ở nhóm tuổi này, Claudio Echeverri của Bayer Leverkusen và Franco Mastantuono của Real Madrid. Bước vào trận đấu với tư cách là đội được đánh giá cao hơn, Argentina đã phải chịu một cú sốc lớn khi Morocco tấn công dồn dập và ghi bàn chỉ sau chưa đầy 15 phút. Morocco đã kiểm soát nhịp độ trận đấu, phản công dồn dập, kết thúc trận đấu khi trận đấu còn hơn một nửa thời gian.

Người hùng Yassir Zabiri đã ghi 2 bàn thắng ở phút 12 và 29 cho Morocco.

Mặc dù Argentina kiểm soát bóng, Morocco không hề nao núng; thay vào đó, họ thể hiện sự bình tĩnh trong suốt 90 phút. Cuối cùng, Morocco đã áp đảo về mặt chiến thuật và tận dụng mọi sai lầm của Argentina. Một thất bại rõ ràng là đau lòng đối với đội tuyển U-20 Argentina, nhưng chắc chắn là một bài học quan trọng cho các tài năng trẻ trong đội hình.

Huyền thoại Lion Messi đã đăng trên mạng xã hội một tuyên bố khích lệ các cầu thủ trẻ Argentina. “Ngẩng cao đầu nhé các bạn”, Messi viết trên Instagram Story. “Các bạn đã có một giải đấu tuyệt vời, và mặc dù tất cả chúng tôi đều muốn thấy các bạn nâng cao chiếc cúp, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui từ tất cả những gì các bạn đã cống hiến và niềm tự hào khi chứng kiến ​​các bạn bảo vệ bầu trời xanh trắng bằng cả trái tim”.