Món đồ uống "quốc hồn quốc túy" của Nga không còn được người dân ưa chuộng như trước?

Sputnik dẫn lời các chuyên gia cho biết, trong đại dịch COVID-19, người Nga mua ít rượu vodka hơn. Trả lời phỏng vấn, tổng giám đốc câu lạc bộ "Chuyên gia Thị trường rượu" Maxim Chernigovsky đã nêu quan điểm của ông về lý do dẫn tới xu hướng trên.

Tiêu thụ vodka ở Nga có xu hướng giảm sút

Công ty GfK đưa ra kết quả nghiên cứu cho biết việc tiêu thụ rượu vodka ở Nga giảm 8% so với năm "trước đại dịch" 2019. Theo số liệu khác được báo giới trích dẫn, trong nửa đầu năm 2021, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn này giảm 4% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 3% so với nửa đầu năm 2019.

Về vấn đề này, Maxim Chernigovsky, tổng giám đốc câu lạc bộ Chuyên gia Thị trường Rượu, nêu quan điểm rằng một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu về vodka giảm là do giới trẻ dần từ chối rượu mạnh.

"Nguyên nhân khách quan là trong hơn mười năm qua, lượng rượu vodka bán ra đã giảm 1-2% mỗi năm. Điều này là do thực tế là những người từ 20 đến 45 tuổi hiện nay không uống rượu vodka, họ chọn những thứ đồ uống có độ cồn thấp hơn, đó là bia và rượu vang," ông giải thích.



Một lý do khác khiến nhu cầu vodka giảm là do giá tăng, ông nói thêm.

Ưu tiên sức khỏe

Theo các chuyên gia, doanh số bán rượu mạnh ở Nga sẽ tiếp tục giảm, do ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc duy trì sức khỏe của mình.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng tiêu thụ rượu ở Nga đã giảm 43% từ năm 2003 đến năm 2016. WHO cho rằng sự sụt giảm này là do một loạt các biện pháp kiểm soát rượu do nhà nước thực hiện, và việc thúc đẩy lối sống lành mạnh.

WHO cho biết việc giảm tiêu thụ rượu có liên quan đến sự gia tăng đáng kể tuổi thọ. Trước đây, Nga được coi là một trong những quốc gia uống rượu nặng nhiều trên thế giới.

Báo cáo cho biết: "Uống rượu từ lâu đã được công nhận là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở Liên bang Nga, đặc biệt là ở nam giới trong độ tuổi lao động".

Nhưng từ năm 2003 đến năm 2018, tỷ lệ tử vong và tiêu thụ rượu đã giảm, với những thay đổi đáng kể nhất ở phần nguyên nhân tử vong liên quan đến rượu.

Năm 2018, tuổi thọ trung bình ở Nga đạt mức cao nhất lịch sử, 68 tuổi đối với nam giới và 78 tuổi đối với nữ giới.

Các biện pháp kiểm soát rượu được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Dmitry Medvedev bao gồm hạn chế quảng cáo, tăng thuế đối với rượu và cấm bán rượu trong một số giờ nhất định.