Món canh nấu từ loại củ có tác dụng như "kem chống nắng tự nhiên": Dễ làm, ăn ngon lại giúp đẹp da, giảm cân

Những ngày này thời tiết nắng nóng gay gắt khiến ai cũng mệt mỏi và e ngại. Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể, dễ gây say nắng, đột quỵ... mà nắng nóng còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Chỉnh bởi thế trong những ngày nắng nóng như thiêu đốt này, mọi người ngoài việc sử dụng các phương pháp chống nắng trực tiếp thì hãy tích cực bổ sung những thực phẩm có công dụng như "kem chống nắng tự nhiên" để bảo vệ làn da cũng như cơ thể.

Khoai lang được biết đến như một thực phẩm rất giàu vitamin A, vitamin C giúp bảo vệ làn da chống lại các tia UV có hại. Bên cạnh đó khoai lang cũng cung cấp beta carotene, lycopene, cyanidin và peonidin - những chất chống oxy hóa có thể hấp thụ tia UV và vô hiệu hóa tác hại của các gốc tự do tạo ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều.

Do khoai lang có chứa nhiều chất chống lão hóa, nên nó có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da rất hiệu quả. Tiêu thụ khoai lang thường xuyên sẽ giúp da được cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi như chất khoáng, chất xơ… không những làm căng da mà còn làm mịn phẳng các nếp nhăn trên mặt.

Ngoài ra khoai lang cũng được biết đến là một trong những thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn giảm cân rất hiệu quả do nó có hàm lượng nước cao. Khi ăn khoai lang cũng sẽ giúp bù nước cho các tế bào trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Từ đó giúp ngăn chặn tình trạng tích tụ chất béo, cân bằng độ pH trong cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố.

Dưới đây là công thức nấu món canh khoai lang thơm ngon, bạn hãy tham khảo để tăng cường khả năng chống nắng cho cơ thể mình nhé!

Nguyên liệu để làm món canh khoai lang hầm xương

500g sườn heo, 600g khoai lang, rau mùi tàu, hành lá, 1-2 củ hành tím, một chút gia vị (muối), 1 thìa canh bột nêm vị gà, 1 nhánh gừng nhỏ, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món khoai lang hầm xương

Bước 1: Sườn heo mua về đem rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó cho sườn heo vào chậu nước ngâm trong khoảng 30 phút cho hết lượng huyết thừa. Trong quá trình ngâm bạn nên thay nước vài lần. Sau đó rửa sạch lại với nước rồi cho sườn vào nồi nước, thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn. Chần sườn trong khoảng 3 phút và rửa sạch lại nhiều lần với nước. Khoai lang bạn đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Rau mùi tàu, hành lá rửa sạch và cắt nhỏ. Hành tím bóc bỏ vỏ, đập đập và băm nhỏ.

Ảnh: ĐMX

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào đun nóng rồi thêm hành tím băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho sườn heo vào đảo đều. Thêm vào lượng gia vị thích hợp, đảo đều cho ngấm. Sau đó thêm một lượng nước thích hợp vào rồi nấu ở mức lửa vừa trong khoảng 25 phút. Khi sườn heo chín mềm bạn cho phần khoai lang vào cùng 1 thìa canh bột nêm. Tiếp tục nấu trong khoảng 15-20 phút cho tới khi khoai chín. Nêm nếm thêm chút gia vị rồi tắt bếp. Cuối cùng bạn lấy canh ra tô, thêm mùi tàu và hành lá là có thể thưởng thức.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm vào món canh này một ít cà rốt (Nguyên liệu có chứa beta-caroten giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời, ngoài ra còn có tác dụng chống lại các chứng dị ứng do tiếp xúc với tia UV như ban đỏ. Cà rốt cũng có thể giúp giảm cháy nắng nhanh chóng nhờ lượng vitamin E rất giàu bên trong chúng), để món ăn đẹp mắt hơn, đồng thời tăng cường khả năng giúp cơ thể bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời.

Trong quá trình nấu bạn hãy hớt bọt và váng mỡ để nước dùng canh trong, ngọt (Ảnh: ĐMX).

Thành phẩm món canh khoai lang hầm xương

Món canh khoai lang hầm xương hoàn thành dễ dàng chỉ với vài thao tác chế biến. Món ăn có vị ngon, ngọt thanh của nước dùng, khoai lang mềm, bùi, thơm. Với món ăn này bạn hoàn toàn có thể dùng như một món ăn giảm cân, hoặc thưởng thức cùng cơm đều được.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh khoai lang hầm xương nhé!