Mỗi tháng tiêu 8 triệu, ở tuổi 50 tôi vẫn lo không kiểm soát nổi chi phí về già

Ở tuổi 50, tôi nghĩ rằng mình đã có một cuộc sống tương đối ổn: công việc nhẹ nhàng, con cái dần trưởng thành, mỗi tháng chi tiêu gia đình chỉ khoảng 8 triệu đồng. So với nhiều người ở thành phố, đây là mức sống tiết kiệm mà vẫn đủ ăn, đủ mặc. Nhưng càng tính toán, tôi càng thấy bất an. Bởi cái lo không nằm ở hiện tại, mà là ở chi phí tuổi già – thứ rất khó lường, dễ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hiện tại: Chi tiêu 8 triệu/tháng vẫn thấy ổn

Nhiều người hỏi tôi: “8 triệu/tháng ở tuổi 50 có đủ không?”. Thực tế, nếu biết cách cân đối thì vẫn đủ.

Bảng chi tiêu hiện tại của tôi như sau:

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ăn uống, thực phẩm 3.500.000 Mua chợ, nấu cơm ở nhà Điện, nước, internet 1.200.000 Mức sinh hoạt cơ bản Xăng xe, đi lại 800.000 Chủ yếu xe máy Thuốc men, sức khỏe 1.000.000 Bổ sung vitamin, khám định kỳ Hiếu hỉ, quà cáp 1.000.000 Bạn bè, họ hàng Giải trí, dự phòng 1.500.000 Xem phim, cà phê, sửa đồ lặt vặt Tổng 9.000.000 Thực tế thường dao động 8–9 triệu

Nhìn qua, mức chi này hoàn toàn trong tầm tay. Tôi còn có thể tiết kiệm thêm vài triệu mỗi tháng. Nhưng cái lo nằm ở chỗ: mức chi này không cố định, và chắc chắn sẽ tăng nhanh trong 10–20 năm tới.

Nỗi lo tài chính dài hạn

- Chi phí y tế leo thang: Bước vào tuổi già, thuốc men, xét nghiệm, bệnh viện sẽ ngốn gấp nhiều lần. Một đợt nằm viện có thể bay mất hàng chục triệu, thậm chí trăm triệu.

- Trượt giá “ăn mòn” đồng tiền: 8 triệu hôm nay có thể tương đương 15–20 triệu sau 10 năm. Nếu không tăng thu nhập, khoản tiết kiệm sẽ dần vô nghĩa.

- Các khoản phát sinh bất ngờ: Nhà xuống cấp, con cái cần hỗ trợ, đám cưới, đám giỗ… đều khiến chi phí bùng nổ.

- Tuổi thọ ngày càng dài: Nếu sống thêm 25–30 năm, số tiền tích lũy cần thiết sẽ phải gấp nhiều lần so với dự tính.

Bài toán nếu giữ nguyên mức sống

Tôi thử lập một phép tính: giả sử vẫn chi tiêu 8 triệu/tháng, tăng trung bình 7% mỗi năm do trượt giá. Sau 20 năm, chi phí thực tế sẽ là:

Năm Chi phí/tháng (VNĐ) Chi phí/năm (VNĐ) 2025 8.000.000 96.000.000 2030 11.220.000 134.640.000 2035 15.720.000 188.640.000 2040 22.000.000 264.000.000 2045 30.800.000 369.600.000

Tức là, 20 năm sau – ở tuổi 70 – tôi cần gần 370 triệu/năm, gấp gần 4 lần hiện tại. Đây là con số khiến tôi thật sự lo lắng: nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ, tiết kiệm hiện tại sẽ nhanh chóng “bốc hơi”.

Tôi bắt đầu thay đổi như thế nào?

- Tách quỹ riêng cho tuổi già: Mỗi tháng, tôi trích ít nhất 30% tiền tiết kiệm cho quỹ dưỡng già. Khoản này tuyệt đối không động đến, coi như “khóa chặt”.

- Đầu tư an toàn song song: Không chỉ gửi tiết kiệm, tôi chia sang vàng và trái phiếu. Vàng giúp chống lạm phát, trái phiếu sinh lãi ổn định.

- Tiêu dùng chọn lọc hơn: Giảm bớt mua sắm tùy hứng, chuyển sang chi cho trải nghiệm, sức khỏe, thay vì đồ vật không cần thiết.

- Lập kế hoạch 20 năm: Tôi ghi rõ từng năm cần bao nhiêu tiền, giả định chi phí tăng bao nhiêu, để có lộ trình chuẩn bị.

Lưu ý cho phụ nữ trung niên

- Đừng chủ quan với con số hôm nay: 8 triệu hiện tại có thể là 20 triệu trong tương lai.

- Luôn tính thêm chi phí y tế vào kế hoạch: Đây sẽ là khoản “ngốn” nhiều nhất sau tuổi 60.

- Không để tất cả tiền ở một kênh: Vừa gửi tiết kiệm, vừa mua vàng, vừa có bảo hiểm sức khỏe.

- Học cách ghi chép chi tiêu: Ghi rõ từng khoản chi mỗi tháng để biết mình có đang tiêu vượt mức hay không.

Ở tuổi 50, tôi tiêu 8 triệu mỗi tháng và thấy ổn. Nhưng nghĩ đến tuổi già, tôi hiểu rằng “ổn hôm nay chưa chắc ổn ngày mai”. Nỗi lo không phải vì thiếu tiền ngay lúc này, mà vì không chắc kiểm soát nổi chi phí về già – khi mọi khoản chi đều tăng lên gấp nhiều lần.

Có tiền là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là biết cách quản trị tiền, chuẩn bị cho những năm tháng dài phía trước. Chỉ khi đó, phụ nữ mới thực sự an tâm để bước vào tuổi già với tâm thế vững vàng.