Mối quan hệ giữa Sơn Tùng với chị gái Michael Jackson và nam rapper nước Mỹ

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP trên đường đua âm nhạc luôn là tâm điểm chú ý hàng đầu của truyền thông và khán giả hâm mộ trong nước. Vừa qua, nam ca sĩ đã chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way, đánh dấu màn tái xuất được đầu tư vô cùng hoành tráng. Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi nhất hiện nay chính là danh tính nghệ sĩ sẽ kết hợp cùng giọng ca gốc Thái Bình trong dự án lần này.

Thông tin nghệ sĩ hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP đang được quan tâm

Trong lúc người hâm mộ vẫn đang bàn tán về cái tên sẽ hợp tác cùng nam ca sĩ, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ trước thông tin hai ngôi sao quốc tế đình đám là chị gái cố huyền thoại Michael Jackson và nam rapper gốc Việt Tyga đồng loạt có động thái tương tác trực tiếp dưới bài đăng quảng bá cho dự án của Sơn Tùng M-TP.

Cụ thể, trên nền tảng Instagram, dưới hình ảnh poster quảng bá Come My Way do Sơn Tùng M-TP đăng tải, tài khoản chính thức có tích xanh của La Toya Jackson - chị gái Michael Jackson đã để lại bình luận với nội dung "Excited!!!". Ngay bên dưới bình luận của bà, nhà sản xuất nổi tiếng Claus Hjelmbak cũng nhanh chóng để lại phản hồi đồng tình.

Không dừng lại ở đó, nam rapper đình đám Tyga cũng xuất hiện và để lại biểu tượng ngọn lửa dưới bài đăng của Sơn Tùng M-TP. Việc hai nghệ sĩ quốc tế có sức ảnh hưởng lớn bất ngờ tương tác công khai với Sơn Tùng M-TP giữa thời điểm trước thềm ra mắt sản phẩm mới khiến khán giả không khỏi đặt ra hàng loạt giả thuyết. Nhiều người hâm mộ tin rằng một trong hai cái tên này, hoặc thậm chí là cả hai, hoàn toàn có khả năng chính là nhân vật bí ẩn bị làm mờ tên trên tấm poster.

Nhắc đến La Toya Jackson, khán giả yêu nhạc quốc tế sẽ nhớ ngay đến cô là chị gái thứ hai của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Sinh năm 1956, La Toya Jackson sở hữu sự nghiệp nghệ thuật đa năng trải dài từ vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên cho đến một nhân vật quen thuộc của sóng truyền hình thực tế Mỹ.

Trong sự nghiệp âm nhạc, bà đã phát hành tổng cộng chín album phòng thu trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1995. Bà cũng gặt hái được những thành tích ấn tượng khi sở hữu các đĩa đơn xuất sắc lọt vào bảng xếp hạng Billoard Hot 100 danh giá bao gồm If You Feel the Funk và đặc biệt là ca khúc Heart Don't Lie với vị trí thứ 56.

Bên cạnh sự nghiệp solo, bà từng tham gia góp giọng hát bè cho ca khúc Pretty Young Thing của người em trai Michael Jackson và vinh dự góp mặt trong dự án We Are The World. Không chỉ giới hạn ở âm nhạc, La Toya Jackson còn sở hữu hai cuốn sách bán chạy, trong đó cuốn sách tự truyện của bà xuất sắc lọt vào danh sách Bestseller của tờ New York Times. Đặc biệt, bà còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên mặt báo khi số tạp chí Playboy phát hành năm 1989 mà cô tham gia đã trở thành số báo bán chạy nhất trong lịch sử của tạp chí này.

Trong khi đó, Tyga lại là một cái tên hoàn toàn quen thuộc với những khán giả đam mê dòng nhạc hiphop và rap trên toàn thế giới. Nam rapper sinh năm 1989 mang trong mình dòng máu Việt Nam từ mẹ và sở hữu một sự nghiệp âm nhạc vô cùng rực rỡ tại thị trường giải trí Mỹ. Tyga nổi tiếng với hàng loạt bản hit mang đậm chất đường phố, công phá các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế như Rack City hay Taste, qua đó thu về hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng phát trực tuyến.

Đối với khán giả Việt Nam, Tyga từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi trực tiếp ngỏ lời hợp tác cùng nữ rapper trẻ Pháo để làm mới ca khúc 2 Phút Hơn. Sự kết hợp này đã góp phần đưa âm nhạc điện tử mang âm hưởng Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ và vươn xa trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Mặc dù thông tin về nghệ sĩ sẽ hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP trong dự án lần này vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng những tương tác kể trên đã mang lại nhiều nghi vấn về việc chị gái của Michael Jackson và Tyga rất có thể sẽ là người hợp tác cùng nam nghệ sĩ. Sơn Tùng M-TP cũng đã trả lời bình luận của ca hai ngay sau đó. Ngay cả khi La Toya Jackson hay Tyga không phải là cái tên được giấu kín sau lớp mờ trên poster, việc họ chủ động quan tâm, theo dõi và ủng hộ sản phẩm của một nghệ sĩ Việt Nam cũng là một minh chứng rõ nét cho thấy danh tiếng và sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP đã thực sự vươn xa khỏi ranh giới khu vực.

Hiện tại, mọi sự chú ý của truyền thông và công chúng đang đổ dồn vào dự án mới của Sơn Tùng M-TP. Theo những thông tin chi tiết đã được công bố, dự án Come My Way của Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức được trình làng vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2026 theo giờ Việt Nam, Khán giả hâm mộ đang đếm ngược từng ngày để thưởng thức sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản từ Sơn Tùng M-TP và chờ đợi câu trả lời cuối cùng về danh tính thực sự của nhân vật khách mời đặc biệt này.

