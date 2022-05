Mỗi ngày thu hơn 4.500 tỷ đồng tiền thuế

Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 136.000 tỷ đồng, đạt 113,6% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng, tổng thu ngân sách đạt 544.215 tỷ đồng (tương đương hơn 4.500 tỷ đồng/ngày), đạt 46,3 % dự toán.

Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt tiến độ thu khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ là do phát sinh các khoản thu từ những năm trước được các tổ chức, cá nhân nộp trong quý I/2022, như: Thu cổ tức được chia của các ngân hàng; thu từ dầu thô ước đạt 24.096 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán (do giá dầu thô tăng cao); thu tiền sử dụng đất. Đáng chú ý, số thu thuế, phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt 421.652 tỷ đồng, tăng 109,8% so cùng kỳ.

“Kết quả tích cực thu ngân sách Nhà nước đến từ tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2022 của nước ta tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực”, Tổng cục Thuế cho biết.

Tiền thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân còn hiệu lực từ năm 2021 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ mới của năm 2022 ước tính khoảng 14.674 tỷ đồng

Bên cạnh thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết số tiền thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân còn hiệu lực từ năm 2021 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ mới của năm 2022 ước tính khoảng 14.674 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế thực hiện Nghị quyết số 406/NQ- UBTVQH15: giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tháng 12/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với doanh nghiệp, tổ chức; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với DN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng; miễn thuế quý 4/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với hộ, cá nhân kinh doanh ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 là khoảng 5.174 tỷ đồng.

Đối với việc giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP (từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022): tổng số lệ phí trước bạ ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.500 tỷ đồng.

Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ (từ 01/02/2022 đến 31/12/2022), tổng số thuế ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.200 tỷ đồng.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13 ngày 31/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022): ước tính làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 480 tỷ đồng.

Đối với việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 120 ngày 24/12/2021 (từ 01/01/2022 đến 30/6/2022): tổng số thuế ước tính làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng.