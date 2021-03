Mỗi ngày thiệt 10 tỉ USD: Kênh đào Suez tính loại bỏ 20.000 mét khối cát để giải phóng con tàu trăm nghìn tấn

Con tàu mắc kẹt

The Ever Given - một con tàu container cao gần bằng Tòa nhà Empire State - mắc cạn trong kênh đào Ai Cập sau khi hứng chịu những cơn gió lớn và một trận bão cát khiến tầm nhìn bị hạn chế và không thể điều hướng



Con tàu đã chặn một trong những tuyến đường thủy đông đúc nhất thế giới, buộc lực lượng cứu hộ phải hoạt động hết công suất để giải phóng chiếc tàu này, bao gồm việc sử dụng hai tàu nạo vét, chín tàu kéo và bốn máy đào trên bờ kênh.

Các tàu nạo vét đang nỗ lực loại bỏ cát và bùn khỏi mũi tàu - và họ sẽ cần di chuyển từ 15.000 đến 20.000 mét khối cát để đạt được độ sâu từ 12 đến 16 mét để giúp tàu Ever Given có thể nổi được. Lượng cát này có kích thước gần gấp tám lần bể bơi tiêu chuẩn của Olympic.

Bernhard Schulte Shipmanagement, giám đốc kỹ thuật của tàu Ever Given, cho biết: "Ngoài các tàu nạo vét đã có mặt tại chỗ, một tàu hút bùn chuyên dụng hiện đang đi cùng và sẽ sớm bắt đầu hoạt động. Tàu nạo vét này có thể hút 2.000 mét khối vật liệu mỗi giờ".

Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết họ đã thảo luận về phương án di chuyển con tàu dài 400 mét và rộng 59 mét bằng cách nạo vét khu vực xung quanh nó.

Chuyên gia cấp cao của kênh đào Suez tại SCA nói với CNN rằng việc cho con tàu khổng lồ nổi lại là "rất phức tạp về mặt kỹ thuật" và có thể mất nhiều ngày.

Mỗi ngày trôi qua, các công ty và quốc gia có hoạt động thương mại bị bế tắc đều chịu thiệt hại một khoản tiền lớn. Khoảng 12% khối lượng thương mại thế giới đi qua Kênh đào Suez, và nó thường hỗ trợ giao thương cho khoảng 10 tỷ USD hàng hóa mỗi ngày.

Thiệt hại lớn

Hơn 18.800 tàu với trọng tải thực 1,17 tỷ tấn đã đi qua kênh này trong năm 2020. Hay nói cách khác, trung bình có 51,5 tàu đi qua mỗi ngày.

Ít nhất 160 tàu chở nhiên liệu và hàng hóa quan trọng hiện đang chờ để đi qua tuyến đường thủy bị chặn, theo một nhà điều phối cấp cao của kênh đào tại SCA. Một số tàu được quyết định chuyển hướng hành trình của họ xung quanh Cape Horn để tránh tắc nghẽn kênh đào Suez - nhưng điều này đồng nghĩa các tàu phải đối mặt với chuyến đường dài hơn 6.000km và lên đến 12 ngày thời gian di chuyển.

Tổng thư ký ICS Guy Platten cho biết: "Không chỉ hàng hóa trên tàu Ever Given bị trì hoãn nghiêm trọng trong hành trình của họ mà hàng trăm con tàu khác cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại đối với chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ rất đáng kể".

Các chuyên gia lo ngại rằng nếu con tàu không được giải phóng sớm, vụ kẹt có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, giá vận chuyển và container, dẫn đến tăng giá hàng hóa tiêu dùng.

"Phần lớn thương mại giữa châu Á và châu Âu vẫn dựa vào kênh đào Suez. Do hàng hóa quan trọng bao gồm thiết bị y tế thiết yếu và PPE đang di chuyển qua những con tàu này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Ai Cập làm tất cả những gì có thể để mở lại kênh đào càng sớm càng tốt".

Đây không phải là lần đầu tiên con kênh mở cửa vào năm 1869 phải đối mặt với tình trạng đóng cửa. Nó đã phải đóng cửa từ năm 1956 đến năm 1957 do Khủng hoảng Suez, còn được gọi là cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel lần thứ hai. Nó đã đóng cửa một lần nữa vào năm 1967 khi Israel chiếm bán đảo Sinai và không mở cửa trở lại cho đến năm 1975.

Nhưng việc đóng cửa bây giờ có thể có tác động lớn hơn, gây gián đoạn hơn nhiều so với hai lần đóng cửa trước vì mức độ thương mại giữa châu Âu và châu Á đã tăng lên đáng kể trong nhiều thập kỷ kể từ đó.

Phóng viên quốc tế CNN cho biết: "Quy mô vận tải biển đã trở nên quá lớn nên chính quyền Ai Cập rất khó theo kịp tốc độ tăng trưởng. Kích thước của kênh đào Suez trong 50 năm qua về cơ bản đã tăng gấp đôi chiều rộng và rõ ràng là nó vẫn chưa đủ lớn."

Ever Given thuộc sở hữu của công ty vận chuyển Nhật Bản Shoei Kisen KK. Trong một thông cáo báo chí, Shoei Kisen đã xin lỗi các tàu khác đang dự định ra khơi và hiện đang bị mắc kẹt. Công ty nói với CNN rằng họ sẽ bồi thường thiệt hại cho vụ việc, nhưng mối quan tâm chính của họ bây giờ là cho tàu nổi trở lại.