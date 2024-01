Mỗi ngày có hơn 450 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2024

Theo số liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 1/2024, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 27.335 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023.



Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2024 là 13.536 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý đây cũng là tháng 1 có doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất đoạn 2018 - 2024.

Cũng theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 là 370.101 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 4.380 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong tháng 1/2024, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2023, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 218.650 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 1/2024 đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 13/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có: Hoạt động dịch vụ khác, tăng 64,4%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí, tăng 48,7%; Vận tải kho bãi, tăng 44,3%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, tăng 34,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 31,9%...

Các ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023: Thông tin và truyền thông, giảm 0,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giảm 1,7%; Sản xuất phân phối, điện, nước, gas, giảm 8,3%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống, giảm 10,2%…

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2024 là 13.799 doanh nghiệp, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 6/17 lĩnh vực, cụ thể: Kinh doanh bất động sản với 645 doanh nghiệp, tăng 29,3%; Thông tin và truyền thông với 355 doanh nghiệp, tăng 11,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo với 1.758 doanh nghiệp, tăng 6,9%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản với 216 doanh nghiệp, tăng 5,9%.

Tháng 1/2024 có số doanh nghiệp thành lập mới tăng đến gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong chiều ngược lại, trong tháng 1/2024 cả nước cũng ghi nhận có 53.888 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm 81,5%. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 43.925 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tháng 1 năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 19.611 doanh nghiệp, chiếm 44,6%; tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ dưới 10 tỷ đồng với 39.625 doanh nghiệp, chiếm 90,2%, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 7.798 doanh nghiệp, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp giải thể là 2.165 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023.