Môi khô, mở miệng là rỉ máu suốt 6 tháng vì chiếc cốc giữ nhiệt

Câu chuyện tưởng chừng chỉ là “môi khô do thời tiết” lại trở thành bài học cảnh báo cho nhiều người. Mới đây, Khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền kết hợp Tây y TP. Ôn Châu (Trung Quốc) tiếp nhận trường hợp cô Vương (26 tuổi) bị viêm môi tái đi tái lại suốt 6 tháng, dù dùng đủ loại son dưỡng vẫn không khỏi.

“Lúc nào môi cũng khô như vỏ cây, chỉ cần mở miệng nói là rách toạc, chảy máu; ăn uống thì đau rát”, cô Vương kể. Ban đầu nghĩ là do hanh khô, cô tự bôi dưỡng ẩm. Nhưng càng bôi, tình trạng càng nặng, môi liên tục bong tróc, rát ngứa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Bác sĩ Lâm Hiểu Quỳnh, Phó trưởng khoa Da liễu, sau khi hỏi kỹ thói quen sinh hoạt và làm xét nghiệm cho cô Vương, đã tìm ra nguyên nhân là cô bị dị ứng với kim loại niken. Truy ngược lại, “thủ phạm” là chiếc bình giữ nhiệt bằng inox cô uống nước mỗi ngày. Inox thường chứa niken, tiếp xúc lâu dài với da môi có thể kích hoạt phản ứng dị ứng, gây viêm kéo dài.

Chỉ sau 2 tuần đổi sang bình thủy tinh lót bên trong, môi cô Vương đã hồi phục hoàn toàn, không còn nứt nẻ hay chảy máu.

Bác sĩ Lâm cảnh báo: rất nhiều người không để ý rằng đồ dùng hàng ngày có thể là “kẻ phá hoại” làn da và niêm mạc. Ngoài niken trong inox, bệnh viện từng ghi nhận viêm môi do dị ứng với chất hàn răng, màu xăm môi, thậm chí là son kém chất lượng. Không chỉ hóa chất, thói quen xấu như thức khuya, ăn đồ lạnh sống cũng dễ khiến môi tổn thương.

Lời khuyên cho người hay bị viêm môi, chàm tay, eczema cố định vị trí:

- Tránh tiếp xúc lâu dài với kim loại hoặc hóa chất nghi ngờ gây dị ứng.

- Ưu tiên đồ dùng an toàn: bình thủy tinh, dụng cụ không chứa niken.

- Chăm sóc hàng rào bảo vệ da: rửa nhẹ nhàng, giữ ẩm thường xuyên.

- Đi khám sớm khi môi hoặc da bị tổn thương kéo dài, tránh tự ý bôi thuốc.

Một chiếc bình giữ nhiệt tưởng chừng “vô hại” có thể là nguyên nhân khiến bạn khổ sở nửa năm trời. Câu chuyện của cô Vương là lời nhắc: sức khỏe đôi khi bị đe dọa từ những thứ ta vẫn chạm vào mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu