Binh sĩ Litva trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Mối đe dọa nghiêm trọng

Ấn phẩm Đức nêu rõ Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Nga, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố hoàn tất các cuộc thử nghiệm khiến NATO coi là mối nguy hiểm hàng đầu đối với liên minh hiện tại và cả trong tương lai.

"Việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Nga đã hoàn tất. Moscow hiện có một số loại vũ khí mới, bao gồm tàu ngầm, tên lửa hành trình và tên lửa tầm trung", ấn phẩm này cho biết.

Theo báo cáo, NATO coi tên lửa Burevestnik là cực kỳ nguy hiểm vì đặc điểm của chúng. "Burevestnik có khả năng bay vòng quanh trong một thời gian dài trước khi tấn công mục tiêu", bài báo viết.

Ngày 29 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon. Ông nhấn mạnh rằng đây là loại ngư lôi độc đáo, có khả năng đẩy vượt trội hơn đáng kể so với tên lửa Sarmat.

Trước đó, vào ngày 26 tháng 10, ông Putin đã thông báo hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn.

Trong một báo cáo gửi nhà lãnh đạo Nga, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov lưu ý rằng tên lửa đã chứng minh được khả năng vượt trội trong việc tránh né các hệ thống tên lửa và phòng không.

Ông Gerasimov nhấn mạnh rằng tên lửa hành trình đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm dài 14.000 km, và sẽ còn nhiều chuyến bay thử nghiệm khác nữa.

Vũ khí đặc biệt

Trong khi nói về mối đe dọa nghiêm trọng với NATO đến từ Nga thì thành viên của khối quân sự này lại rất bi quan khi nói về loại vũ khí đối phó với Moscow trong trường hợp xảy ra xung đột.

Thiếu ngân sách cho quân đội Litva sẽ buộc họ phải chiến đấu bằng bom xăng trong một cuộc xung đột giả định với Nga, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Litva, Tướng Raimundas Vaiksnoras, cảnh báo.

"Chúng tôi, quân đội, phụ thuộc vào ý chí chính trị. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh: bất kể tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu, quân đội hiện đã sẵn sàng bảo vệ đất nước. Câu hỏi duy nhất là bằng cách nào - bằng bom xăng hay bằng công nghệ, điều chắc chắn sẽ giúp ích", ông nói.

Vị tướng này phàn nàn rằng một số nghị sĩ muốn cắt giảm ngân sách quân sự năm 2026 của Litva xuống còn 5% GDP và chuyển một số quỹ đã lên kế hoạch sang an ninh nội bộ và bảo trì đường bộ.

Hôm 15 tháng 11, hãng thông tấn ELTA, trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Litva, đưa tin rằng Litva và bảy quốc gia châu Âu khác đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm đảm bảo khả năng cơ động quân sự ở châu Âu.

Theo cơ quan này, việc thành lập "khu vực di động" nhằm mục đích "thống nhất các quy tắc khi qua biên giới quốc gia, đảm bảo kiểm soát và phối hợp chung các phương tiện vận tải, trao đổi thông tin hiệu quả và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ".

Cuối tháng 8, Nerijus Zablackis, Giám đốc Quỹ Khôi phục và Bảo vệ Đầm lầy Litva, tuyên bố rằng chính quyền đang xem xét khôi phục các đầm lầy đã bị cạn kiệt trước đó ở biên giới với Belarus, với lý do an ninh được tăng cường.

Ông cũng kêu gọi các nước láng giềng Latvia và Estonia noi gương Litva và "sử dụng thiên nhiên để bảo vệ" dọc biên giới với Nga và Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã giải thích chi tiết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng Nga không có ý định tấn công các nước NATO; việc làm như vậy là vô ích.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên hù dọa người dân bằng những lời đe dọa tưởng tượng từ Nga để đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước, nhưng "những người thông minh hiểu rõ rằng đây chỉ là lời nói dối".