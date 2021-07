MỚI: Bộ công an đề xuất chi tiết các loại dịch vụ tra cứu dữ liệu quốc gia về cư dân có thu phí

Bộ Công an đã ban hành dự thảo lần 2 và lấy ý kiến về Thông tư quy định dịch vụ được khai thác sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo, danh mục dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại Điều 9 Luật Căn cước công dân.

Các dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được ban hành kèm theo Thông tư này (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Thông tư).

Về thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tùy các trường hợp sẽ thuộc Trưởng Công an xã, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

Đáng chú ý, tại dự thảo Thông tư đã có quy định về kinh phí sử dụng các dịch vụ được khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo, việc khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để phục vụ yêu cầu trực tiếp của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không thuộc các trường hợp quy định ở trên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong phụ lục của dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết các trường hợp được đề xuất có thu phí. Cụ thể:

Đối với dịch vụ xác định bao gồm: Xác thực thông tin công dân; Xác thực thông tin vợ chồng; Xác thực thông tin thường trú; Xác thực thông tin nơi ở hiện tại; Xác minh tình trạng chết; Xác thực thông tin nhóm máu; Xác thực thông tin về cha/mẹ/người đại diện hợp pháp; Xác thực sinh trắc học vân tay; Xác thực sinh trắc học khuôn mặt (Các dịch vụ này sẽ trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống CSDLQG về DC).

Việc thu phí ở đây sẽ trừ các đơn vị khai thác các dịch vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.



Đối với dịch vụ cung cấp thông tin công dân gồm: Dịch vụ cung cấp thông tin người giám hộ; Dịch vụ cung cấp thông tin chủ hộ; Dịch vụ cung cấp nơi ở hiện tại; Dịch vụ cung cấp thông tin hộ gia đình.

Việc thu phí này cũng sẽ trừ các đơn vị khai thác các dịch vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.



Đối với dịch vụ định danh và xác thực điện tử gồm: Tự động điền form và xác nhận thông tin trực tuyến theo Mục lục dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu (Có thu phí đối với các Tổ chức kinh tế) ; Chữ ký số cá nhân trong một số giao dịch trực tuyến được cho phép; Thẻ Căn cước công dân điện tử (danh tính số trên thiết bị di động).

Đối với dịch vụ khai thác dữ liệu tổng hợp gồm: Khai thác dữ liệu tổng hợp về tình hình tỷ lệ giới tính trên toàn quốc/tỷ lệ giới tính khi sinh; Khai thác dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ dân số phân bố theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn….

Khai thác dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ phân bổ ngành nghề lao động của đối tượng trong độ tuổi lao động theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…; Khai thác dữ liệu tổng hợp về số người trong các độ tuổi khác nhau theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

Khai thác dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ tội phạm, cấu trúc phạm tội theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…; Khai thác dữ liệu tổng hợp về mật độ dân số theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

Các dịch vụ này có thu phí đối với các tổ chức kinh tế.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định, nhiều loại dịch vụ như: Cung cấp thông tin công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (Cung cấp thông tin công dân theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị); Dịch vụ tra cứu thông tin công dân; Dịch vụ cung cấp danh sách các trường thông tin cơ bản của công dân đều được miễn phí.