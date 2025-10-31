"Móc ví" Nga mang tiền đi mua tiêm kích Rafale, Ukraine có nước đi chấn động?

Dùng chính tiền Nga mua tiêm kích Rafael

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận các cuộc đàm phán với Pháp đang được tiến hành nhằm mua sắm các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Rafale để hiện đại hóa lực lượng không quân nước này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc các phương án sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga để tài trợ cho nỗ lực quân sự của quốc gia Đông Âu.

Tiêm kích Rafael

Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích cho là bất hợp pháp và có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng, việc sử dụng các quỹ của Nga dự kiến sẽ mang lại lợi ích lớn cho các ngành công nghiệp quốc phòng trên khắp châu Âu, khi nguồn tiền được dùng để tài trợ cho các đơn đặt hàng quốc phòng quy mô lớn.

Trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với các khoản nợ ngày càng chồng chất và phụ thuộc phần lớn vào viện trợ của phương Tây để duy trì nền kinh tế, việc tiếp cận hàng chục tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga dự kiến sẽ cho phép Kiev đặt các đơn hàng quốc phòng quan trọng.

Rafale là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư thứ hai trong số hai dòng tiêm kích do Pháp phát triển; dòng tiền nhiệm của nó là Mirage 2000 đã bắt đầu được bàn giao cho Ukraine vào đầu tháng 2. Sự tương đồng đáng kể về vũ khí và cơ sở hạ tầng bảo trì giữa hai loại máy bay này có thể cho phép Không quân Ukraine đưa Rafale vào vận hành nhanh chóng hơn.

Không quân Ukraine hiện đang biên chế năm loại máy bay chiến đấu, bao gồm tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27, máy bay cường kích Su-24M, tiêm kích hạng trung MiG-29A/UB, cùng các tiêm kích hạng nhẹ F-16 và Mirage 2000 do các thành viên NATO viện trợ gần đây.

Mặc dù Su-27 cho đến nay là loại có năng lực nhất, với tầm bay xa hơn đáng kể, hiệu suất bay vượt trội, radar lớn hơn và khả năng mang vũ khí cao hơn, các quốc gia liên kết với phương Tây lại không có sẵn loại máy bay này. Trong khi đó, phần lớn phi đội Su-27 mà Ukraine thừa hưởng từ thời Liên Xô đã bị tổn thất, cả trên mặt đất lẫn trong khi bay.

Niềm hy vọng Rafael

Mirage 2000

Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch loại bỏ dần các máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất khỏi biên chế, và xây dựng một phi đội mới với nòng cốt là dòng Gripen E/F rất nhẹ của Thụy Điển, hỗ trợ bởi các máy bay Rafale lớn hơn (nhưng vẫn tương đối nhẹ) và một số lượng nhỏ F-16 đã qua sử dụng.

Việc các tiêm kích có nguồn gốc phương Tây này có thể được hiện đại hóa bởi các đối tác chiến lược của Ukraine khiến chúng trở thành lựa chọn ưu tiên hơn so với các máy bay thời Liên Xô.

Tiềm năng chiến đấu của Rafale trong các hoạt động không đối không đã liên tục bị đặt dấu hỏi. Những lo ngại lâu nay càng gia tăng sau bài kiểm tra thực chiến cường độ cao đầu tiên của loại máy bay này vào tháng 5.

Trong cuộc giao chiến đó, từ một đến bốn chiếc Rafale do Không quân Ấn Độ điều khiển đã bị vô hiệu hóa khi đối đầu với các máy bay chiến đấu J-10C của Không quân Pakistan (do Trung Quốc cung cấp). J-10C là một trong những tiêm kích cấp thấp hơn đang được Trung Quốc sản xuất hiện nay.

Tuy nhiên, nếu không kể đến phi đội Su-57 (vốn có số lượng nhỏ) của Nga, J-10C tinh vi hơn đáng kể so với bất kỳ loại tiêm kích nào trong biên chế của Nga, và đã chứng tỏ khả năng vượt trội Su-35 của Nga trong các cuộc tập trận.

Do đó, dù Rafale có thể đã lỗi thời tại chiến trường Thái Bình Dương, nó vẫn có khả năng trụ vững trong một cuộc xung đột ở Đông Âu.

Lợi thế chính của Rafale so với các tiêm kích Nga trước đây là khả năng tích hợp tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Meteor. Tuy nhiên, thông tin xác nhận vào tháng 7 cho thấy các máy bay chiến đấu của Nga đã bắt đầu tích hợp tên lửa R-77M, điều này đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về hiệu suất. Nếu được mua sắm, các máy bay chiến đấu này dự kiến sẽ hợp thành lực lượng tinh nhuệ trong phi đội tương lai của Ukraine.