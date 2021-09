Minh Tú nhắc lại vụ cạnh khóe Lan Khuê: "Tôi áy náy về câu nói đó lắm"

Minh Tú và Lan Khuê là hai cái tên đình đám trong làng mẫu Việt. Năm 2017, họ cùng làm mentor trong chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu 2017.

Đáng nói, trong chương trình, Minh Tú nhiều lần nói cạnh khóe Lan Khuê với những câu nói để đời như: "Bôi cái môi thâm rồi hãy nói chuyện với chị", "Đừng làm hoa hậu thân thiện, đừng làm Miss 10+1"...

Mới đây, trong chương trình Dustin on the go, khi được hỏi về phát ngôn gay gắt với Lan Khuê trong quá khứ, Minh Tú bày tỏ:

"Bây giờ suy nghĩ lại tôi cũng áy náy về câu nói đó lắm. Tôi nói cho đã cái miệng chứ không đặt cảm nhận là người nghe. Bây giờ gặp nhau không dám nhắc lại luôn vì tôi cảm thấy mắc cỡ. Việc đó cách đây 4-5 năm rồi, bây giờ tôi 30 tuổi nếu rơi vào tình trạng đó tôi đâu thể nói được những câu như vậy nữa".

Minh Tú gay gắt trong The Face 2017.

Đồng thời, khi được hỏi về việc các show truyền hình thực tế chỉ quan tâm đến lùm xùm chứ không quan tâm đến sự nỗ lực của các thí sinh, Minh Tú giải thích, chương trình chỉ dựa vào thị hiếu của người xem, khán giả sẽ biết chọn lọc các nội dung phù hợp với mình.

"Việc đóng vai trò lớn nhất là thị hiếu của người xem. Đa số mọi người thích coi drama nên nhà sản xuất muốn sản xuất những chương trình như vậy để thu hút khán giả, để có tiền tài trợ", siêu mẫu nói.

Minh Tú cũng khẳng định, cô không "diễn kịch" hay đóng vai trò nào theo kịch bản mà thể hiện tính cách thật của mình trong cách show truyền hình thực tế:

"Khi tham gia chương trình, tôi không đóng vai gì vì tôi không phải diễn viên, tôi chỉ là tôi thôi. Cá tính, cách hành xử của tôi như vậy, còn việc cắt dựng thế nào là việc của chương trình".

Siêu mẫu Minh Tú.

Cũng vì vậy, nữ siêu mẫu nhiều lần bị chỉ trích và được mệnh danh là "nữ hoàng drama". Trải qua nhiều sóng gió, Minh Tú thừa nhận thời trẻ cô nóng tính và không giỏi kiềm chế cảm xúc. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu mạnh mẽ vượt qua những chỉ trích. Hiện tại, cô sống thoải mái, vui vẻ hơn.