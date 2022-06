Minh Hằng: "Tôi chỉ xin một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình"

Hiện tại, hôn lễ của "cô dâu tháng 6" Minh Hằng khiến khán giả vô cùng trông chờ. Trải qua 6 năm âm thầm bên nhau, "bé Heo" và chồng doanh nhân sẽ có đám cưới lãng mạn, sang trọng ở biển vào ngày 18/6 tới. Hiện tại, Minh Hằng đang tự tay chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại, nhiều ngôi sao đình đám Vbiz cũng đã nhận được thiệp mời từ cặp đôi.



Tối ngày 11/6, Minh Hằng đã có trải lòng đầy sâu sắc trước ngày trở thành vợ người ta. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết mỗi chi tiết trong đám cưới sắp tới đều mang đậm dấu ấn của cô dâu chú rể, khách mời được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi chu đáo sau khi quẩy hết mình trên biển.

Nói về chiếc váy cưới đặc biệt, Minh Hằng thổ lộ: "Báu vật ấy không nằm ở giá tiền cao ngất ngưỡng mà chính là nằm ở sự phù hợp. Mình muốn mặc một chiếc váy mà trái tim đập rộn ràng và mất bình tĩnh như tất cả cô dâu ngoài kia. Báu vật ấy, cũng giống như người đàn ông đi bên cạnh mình, nhất định phải là phù hợp nhất cho cuộc sống sau này của bản thân".

Sau nhiều lần thử váy cưới khắp nơi, Minh Hằng cuối cùng đã chọn được chiếc váy phù hợp để bước vào lễ đường trong ngày vui sắp đến

Đáng nói, trong tâm thư, Minh Hằng thông báo đám cưới không có báo chí tác nghiệp để tôn trọng sự riêng tư của gia đình và khách mời. Những thông tin trong ngày trọng đại của cô sẽ được gửi đến khán giả sau khi sự kiện diễn ra.

"Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh", Minh Hằng nói rõ lý do tổ chức đám cưới kín đáo.

Khoe khoảnh khắc hạnh phúc trong bộ ảnh cưới với chồng doanh nhân, Minh Hằng nhắn nhủ: "Hằng chỉ xin một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình. Rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm trân quý, sự quan tâm và yêu mến cho ngày vui của Minh Hằng nhé. Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh 1 ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng".

Minh Hằng giấu địa điểm đám cưới, không có báo chí tác nghiệp để bảo vệ danh tính cũng như sự riêng tư cho ông xã và những người tham gia tiệc

Minh Hằng còn hé lộ câu nói gây xúc động của chồng về chuyện làm đám cưới: "Anh muốn em hãy quyết định tất cả những điều em mong muốn cho đám cưới của chúng mình"

Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 18/6, nhiều sao Việt đã xác nhận tham dự

Ảnh: Facebook nhân vật

