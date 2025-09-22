MiG-29 của Ukraine vừa "học được bài toán hay" từ Nga

Bom lượn lộ diện

Lần đầu tiên, hình ảnh một chiếc tiêm kích MiG-29 Fulcrum của Ukraine xuất hiện với một loại vũ khí phóng từ trên không có cơ chế tương tự bộ kit bom lượn UMPK của Nga. UMPK là một loại bom lượn dẫn đường khá thô sơ nhưng đã gây ra vô vàn khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine.

Sự xuất hiện của vũ khí mới này trên tiêm kích MiG-29 đã nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Ukraine trong việc trang bị các loại vũ khí tấn công từ xa, nhằm bảo vệ các khí tài bay và thực hiện những đòn tấn công hiệu quả hơn vào các mục tiêu của Nga dọc chiến tuyến. Quan trọng hơn cả, bước tiến này cho thấy nỗ lực lớn của Ukraine trong việc giới thiệu các loại vũ khí nội địa tiên tiến hơn, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào khí tài do phương Tây cung cấp.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy vũ khí này – hiện vẫn chưa rõ tên gọi – được treo dưới cánh trái của một chiếc MiG-29 thuộc Không quân Ukraine. Chiếc tiêm kích này được sơn màu xanh và vàng nổi bật, gợi nhớ đến màu sơn của đội bay biểu diễn "Ukrainian Falcons".

Về bản thân vũ khí, nó có vẻ ngoài rất giống với UMPK của Nga – một bộ kit chi phí thấp dùng để biến bom thông thường thành bom lượn có dẫn đường. Vũ khí của Ukraine cũng có bộ cánh được gắn dưới thân bom tương tự như của Nga; cơ chế hoạt động của bộ cánh này là bung ra sau khi quả bom được thả và lộn vòng trên không.

Giống như UMPK, vũ khí của Ukraine dường như cũng tích hợp một quả bom rơi tự do tiêu chuẩn, được gắn vào một "thiết bị bay" độc lập bao gồm cánh và bộ dẫn đường. Dựa vào kích thước, quả bom này có thể thuộc loại 500 kg.

Những báo cáo đầu tiên về việc Ukraine thử nghiệm loại vũ khí này xuất hiện vào tháng 6 năm nay, với các cuộc thử nghiệm ban đầu được thực hiện trên cường kích Su-24 Fencer.

Xét đến việc MiG-29 là loại máy bay phổ biến hơn nhiều so với Su-24, việc tích hợp vũ khí mới lên tiêm kích Fulcrum là một bước đi hợp lý. Với vai trò là "ngựa thồ" của Không quân Ukraine, MiG-29 trước đây cũng là ứng cử viên hàng đầu để mang nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp.

Loại bom lượn được thử nghiệm trên Su-24 có sự khác biệt rõ rệt so với một loại vũ khí được phát hiện trên cùng loại máy bay này vào tháng 9 năm ngoái. Vũ khí bí ẩn đó dường như cũng là một loại bom dẫn đường phóng từ trên không do Ukraine tự phát triển.

Kinh nghiệm từ Nga

Khi những thông tin về "UMPK phiên bản Ukraine" lần đầu xuất hiện vào mùa hè năm nay, có nguồn tin cho rằng dự án vẫn cần thêm kinh phí để tiếp tục phát triển. Dự án này được cho là do phòng thiết kế Medoid thực hiện.

Truyền thông Ukraine cũng đưa tin rằng vũ khí mới đã đạt tầm bắn 60 km trong các cuộc thử nghiệm, với mục tiêu nâng lên 80 km. Các đánh giá trước đây cho rằng UMPK của Nga có tầm bắn tối đa lên tới 70 km. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tầm bắn tối đa phụ thuộc rất nhiều vào các thông số khi phóng.

Về hệ thống dẫn đường, nhà phát triển cho biết họ đang hướng tới độ chính xác cao hơn UMPK của Nga, bằng cách sử dụng một bộ dẫn đường được phát triển trong nước và có kế hoạch tích hợp một công nghệ không được tiết lộ do Pháp sản xuất, giúp tăng khả năng kháng nhiễu điện tử của đối phương.

Hiện vẫn chưa rõ dự án đã đạt được những tiến bộ cụ thể nào và tình trạng hoạt động chính xác của loại vũ khí này ra sao. Tuy nhiên, không có gì phải bàn cãi rằng một vũ khí như vậy sẽ cực kỳ hữu ích cho Ukraine nếu được hoàn thiện.

UMPK của Nga là một thiết bị có phần tạm bợ, được chế tạo vội vàng và nhanh chóng đưa vào thực chiến. Kể từ đó, nó đã được lắp lên nhiều loại thân bom khác nhau, với kích thước ngày càng lớn. Tuy nhiên, các phân tích của chính phía Nga đã chỉ ra hiệu suất kém và tỷ lệ hỏng hóc cao. Điều này có thể đã thúc đẩy sự phát triển của dòng UMPB tiên tiến hơn – một loại bom lượn dẫn đường được thiết kế chuyên dụng.

Mặt khác, do tính sẵn có, Nga vẫn tiếp tục sử dụng UMPK một cách rộng rãi. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong tháng 8, máy bay Nga đã thả 4.390 quả bom lượn dẫn đường xuống các vị trí của Ukraine, so với 3.786 quả trong tháng trước đó. Trong năm 2025, tháng 4 ghi nhận số lượng bom loại này được Nga triển khai cao nhất, vượt quá 5.000 quả.

Trong khi đó, kinh nghiệm của chính Ukraine khi phải hứng chịu bom lượn của Nga và các phân tích chiến đấu sau đó có thể giúp phiên bản nội địa của họ có những cải tiến vượt trội so với vũ khí của Nga.

Với nhu cầu của Không quân Ukraine về các loại vũ khí có thể phóng từ khoảng cách an toàn hơn trước hệ thống phòng không của Nga, cùng với nhịp độ không kích nói chung, rất có thể chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa loại vũ khí này trong tương lai gần.