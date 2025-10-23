Miệng là "còi báo" ung thư dạ dày, nhận thấy 4 bất thường này phải nhanh gặp bác sĩ

Dạ dày là cơ quan tiêu hóa hoạt động không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, dạ dày cũng vô cùng mỏng manh và dễ bị tổn thương nếu chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý. Tổn thương kéo dài có thể dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như viêm loét và thậm chí là ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm vì các triệu chứng mơ hồ và dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, cơ thể có một cơ chế cảnh báo sớm thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa hệ tiêu hóa và khoang miệng.

Bạn nên đặc biệt chú ý nếu nhận thấy 4 biểu hiện bất thường dưới đây ở miệng, bởi chúng có thể là tín hiệu cảnh báo từ dạ dày đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

1. Lưỡi dày lên và ngả vàng

Lưỡi là tấm gương phản chiếu sức khỏe đường tiêu hóa. Khi dạ dày hoạt động không hiệu quả, bị tổn thương hoặc quá ẩm nóng, chức năng tiêu hóa sẽ bị rối loạn. Điều này khiến các độc tố và chất thải có hại tích tụ, bám vào màng lưỡi.

Dấu hiệu cảnh báo: Nếu bạn nhận thấy lớp màng trên mặt lưỡi trở nên dày hơn, có màu vàng và tình trạng này không cải thiện dù đã vệ sinh kỹ lưỡng, đây là lúc bạn cần nghĩ đến việc kiểm tra chức năng dạ dày.

Ảnh minh họa

2. Răng ngả vàng bất thường

Răng ngả vàng thường bị đổ lỗi cho thói quen hút thuốc hoặc uống trà, cà phê. Nhưng nếu bạn duy trì thói quen vệ sinh răng miệng tốt mà răng vẫn chuyển màu vàng, đó có thể là do axit.

Dấu hiệu cảnh báo: Sự xói mòn răng xảy ra khi axit dạ dày bị trào ngược lên thực quản và khoang miệng. Axit dạ dày có tính ăn mòn cao, phá hủy men răng và khiến răng ngả vàng. Trào ngược axit dạ dày thường xuyên là một trong những dấu hiệu của tổn thương niêm mạc dạ dày và cần được đánh giá, vì đây là vấn đề sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và liên quan đến các vấn đề tiêu hóa khác.

3. Nấc cụt kéo dài và thường xuyên

Trong các trường hợp thông thường, nấc cụt chỉ xảy ra thoáng qua. Tuy nhiên, nếu bạn bị nấc cụt liên tục, kéo dài và không rõ nguyên nhân, hãy cẩn trọng.

Dấu hiệu cảnh báo: Khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương, viêm loét hoặc có khối u, việc thức ăn đi vào dạ dày có thể kích thích mạnh mẽ các dây thần kinh dạ dày. Sự kích thích bất thường này có thể gây ra phản xạ co thắt cơ hoành, dẫn đến hiện tượng nấc cụt thường xuyên và dai dẳng.

4. Hôi miệng dai dẳng bất thường

Ảnh minh họa

Hôi miệng là một vấn đề phổ biến, thường xuất phát từ khoang miệng. Tuy nhiên, nếu hơi thở có mùi khó chịu kéo dài, không cải thiện ngay cả khi đã đánh răng và dùng nước súc miệng, nguồn gốc có thể đến từ hệ tiêu hóa.

Dấu hiệu cảnh báo: Hôi miệng dai dẳng có thể liên quan đến sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) trong dạ dày. Vi khuẩn H. pylori không chỉ gây viêm loét mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày. Vi khuẩn này tạo ra các hợp chất lưu huỳnh có mùi khó chịu có thể trào ngược lên và thoát ra ngoài qua hơi thở.