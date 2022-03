Đầu tháng 4, không khí lạnh hoạt động trở lại ở miền Bắc

Bắc Bộ đón mưa dông, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây đang dịch chuyển sang phía Đông nên ngày 16/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông; riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi.

Từ nay đến hết tuần, khu vực Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, âm u.

Cuối tuần 19-20/3, nền nhiệt tại Thủ đô có thể tăng lên ngưỡng 28-31 độ C, cảm giác oi nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/3:

Hà Nội ngày có lúc có mưa; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; khu vực Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào; đêm mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) sáng có mưa, mưa rào; sau không mưa; phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.



Đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông. Sang đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại.

Trong bản tin dự báo mùa, chuyên gia cho biết nhiệt độ trung bình trong tháng 4 trên cả nước khả năng thấp hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.

Năm 2022, nắng nóng ở miền Bắc xuất hiện theo quy luật trung bình các năm nhưng không gay gắt và kéo dài, ghi nhận của Zing.vn.



https://soha.vn/mien-bac-don-mua-dong-khong-khi-lanh-hoat-dong-tro-lai-vao-dau-thang-4-20220316082544611.htm