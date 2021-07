Miền Bắc chuẩn bị có mưa dông, nhiệt độ giảm nhanh

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (4/7), áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và lấn về phía Tây thiết lập dần vùng hội tụ gió lên đến 5000m ở Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có khả năng hình thành qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ đêm nay 4/7 đến ngày 7/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay 4/7 đến ngày 7/7, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước: