Mibrand: Hơn 50% người được khảo sát e ngại chuyển từ xe xăng sang điện vì lo "độ bền xe chưa được kiểm chứng'

Ngày 7/10, Mibrand Việt Nam ra mắt báo cáo khảo sát người dùng xe điện tại Hà Nội. Báo cáo này phản ánh góc nhìn thực tế của người tiêu dùng, qua đó cung cấp dữ liệu tham khảo cho doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong việc phát triển thị trường xe điện tại Việt Nam.

Báo cáo này được Mibrand Việt Nam thực hiện với sự tham gia của 363 người tiêu dùng tại Hà Nội vào tháng 7/2025. Dữ liệu được thu thập thông qua phương pháp khảo sát trực tuyến kết hợp với góc nhìn chuyên gia nhằm cung cấp cái nhìn về những lo ngại và mong muốn của người tiêu dùng khi chuyển sang sử dụng xe điện tại Hà Nội, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành xe điện, trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Người dân Thủ đô đã sẵn sàng chưa?

Khảo sát của Mibrand cho thấy, 85% người dân Hà Nội đã nghe về chính sách cấm xe xăng tại khu vực vành đai 1 vào năm 2026, nhưng cũng có sự phân hóa trong quan điểm về việc thực hiện chính sách. Gần 50% cho rằng chính sách cấm xe xăng là một bước đi đúng đắn vì lợi ích môi trường nhưng yêu cầu phải có một lộ trình rõ ràng và các biện pháp hỗ trợ hợp lý từ Chính phủ.

Cũng theo khảo sát, hạ tầng, độ bền và công nghệ pin chính là lý do chính khiến người dùng e ngại khi chuyển đổi sang xe điện.

Cụ thể, 62,3% người tham gia khảo sát cho rằng thiếu trạm sạc là rào cản lớn nhất, khiến họ e ngại việc di chuyển bằng xe điện, đặc biệt ở những khu vực ngoại thành hoặc khu vực không có đủ các trạm sạc. Ngoài ra, 56,3% cho biết độ bền của xe điện chưa được kiểm chứng rõ ràng, khiến họ chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự lâu dài của xe điện so với xe xăng. Bên cạnh đó, 49,4% người dùng cho rằng thời lượng pin thấp là một yếu tố đáng lo ngại, vì nó sẽ hạn chế khả năng di chuyển xa mà không phải lo lắng về việc sạc lại.

Những lý do cản bước ngưới dân chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Đáng chú ý, 54% người dân Hà Nội cho biết họ sẵn sàng chuyển sang sử dụng xe điện trong vòng 3 năm tới, nếu các yếu tố như giá cả và hạ tầng được cải thiện. Tuy nhiên, những lo ngại về trạm sạc, pin và chi phí vẫn là những thách thức lớn mà họ đang phải đối mặt. 62% người dân cho rằng thiếu các trạm sạc công cộng chính là yếu tố khiến họ chưa thể quyết định chuyển đổi ngay.

Tại Hà Nội, xe máy xăng được xem là phương tiện đi lại chính của người dân nội đô, đặc biệt ở 4 quận vùng lõi, nơi tồn tại nhiều ngõ sâu hun hút dài hàng km, nhà cửa chật chội. Thành phố Hà Nội có trên 9,2 triệu phương tiện, trong đó thành phố quản lý 1,1 triệu ôtô, 6,9 triệu xe máy. Trong số xe máy đăng ký tại Hà Nội, khoảng 5,6 triệu xe chạy bằng xăng, còn lại 1,3 triệu xe máy điện.

Theo Chỉ thị 20 ban hành ngày 12/7 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, bảo đảm đến ngày 1/7/2026 không còn xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong khu vực vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028, ngoài cấm xe môtô, xe gắn máy chạy xăng dầu, ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng bị hạn chế trong khu vực vành đai 1 và vành đai 2; đến năm 2030 áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi vành đai 3.