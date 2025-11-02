Messi viết tiếp câu chuyện huyền thoại

Ở tuổi 38, Lionel Messi - chủ nhân của 8 danh hiệu "Quả bóng vàng" châu Âu - vẫn khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng của bản thân, một biểu tượng thể thao, đối tác chiến lược và là linh hồn của cả giải MLS cũng như vai trò đại sứ không chính thức của World Cup 2026.

Hợp đồng "vô tiền khoáng hậu"

Theo các điều khoản mới, Messi tiếp tục là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), với mức cơ bản khoảng 12 triệu USD/năm, tổng thu nhập bảo đảm 20,4 triệu USD. Tính cả thưởng, quảng cáo và vai trò đại sứ, giá trị hợp đồng vượt 150 triệu USD, kéo dài đến khi anh bước sang tuổi 41.

Ở tuổi 38, Messi vẫn là nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ ở Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ.Ảnh: AP

Đặc biệt, Messi được quyền mua cổ phần của Inter Miami sau khi giải nghệ - điều khoản hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp, mở đường để anh trở thành đồng sở hữu CLB cùng David Beckham và Jorge Mas.

Siêu sao Argentina còn hưởng lợi từ sức hút thương mại của chính mình. Anh tiếp tục hợp tác với Adidas, Hard Rock và đặc biệt là Apple, được nhận phần trăm doanh thu từ gói phát sóng MLS Season Pass trị giá 250 triệu USD/năm. Ở tuổi 38, Messi không chỉ là siêu sao trong và ngoài sân cỏ mà còn là nhân vật trung tâm trong cấu trúc kinh doanh của giải đấu.

Giấc mơ Miami Freedom Park

Việc Messi ký hợp đồng đến năm 2028 cũng gắn liền với dự án trọng điểm của Inter Miami - sân vận động mới Miami Freedom Park trị giá hàng tỉ USD, dự kiến khánh thành trước mùa giải 2026. Messi thừa nhận đây là một trong những động lực lớn nhất khiến anh tiếp tục gắn bó.

Chủ sở hữu Jorge Mas và David Beckham đều nhấn mạnh rằng việc giữ chân Messi là "lời cam kết" với người hâm mộ TP Miami - nơi giấc mơ xây dựng một CLB mang tầm vóc toàn cầu đang dần thành hiện thực. Kể từ khi Messi đến Mỹ năm 2023, Inter Miami lột xác ngoạn mục: Vô địch Leagues Cup 2023, lập kỷ lục điểm số MLS mùa 2024, lọt vào vòng knock-out FIFA Club World Cup và trở thành thương hiệu được biết đến toàn cầu.

Trong 2 mùa giải gần nhất, Messi ghi 71 bàn và kiến tạo 37 lần sau 82 trận trên mọi đấu trường. Anh vừa giành danh hiệu "Chiếc giày vàng MLS" năm 2025 với 29 bàn thắng và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" năm thứ 2 liên tiếp. Sự hiện diện của Messi, cùng các đồng đội thân thiết như Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba, đã đưa Inter Miami từ một tân binh tầm trung thành thế lực của bóng đá Mỹ.

Messi thừa nhận anh đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Mỹ, nơi áp lực nhẹ hơn châu Âu nhưng vẫn duy trì tính cạnh tranh cao. "Tôi luôn đưa ra quyết định dựa trên cảm nhận thể lực và tinh thần mỗi ngày. Chừng nào còn sung sức và hạnh phúc khi ra sân, tôi sẽ còn chơi bóng" - anh nói.

Ngày ấy sẽ đến Dù vừa ký hợp đồng đến năm 2028 nhưng Messi không giấu được xúc động khi 2 người bạn Alba và Busquets giải nghệ vào cuối mùa 2025. "Khi thấy những đồng đội thân thiết rời sân, bạn hiểu rằng thời điểm của mình cũng sẽ đến" - anh tâm sự. Tuy vậy, Messi vẫn hướng đến mục tiêu lớn nhất - World Cup 2026. "Được bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup sẽ là giấc mơ. Hy vọng Chúa cho tôi cơ hội một lần nữa" - anh chia sẻ với NBC News. World Cup 2026 sẽ là kỳ thứ 6 trong sự nghiệp của Messi, giúp anh cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Argentina được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu có thể cùng Argentina bảo vệ ngai vàng, Messi sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế bằng hình ảnh đẹp nhất: Người đội trưởng nâng cao cúp vàng trên đất Mỹ - nơi anh đang viết chương cuối cùng của cuộc đời cầu thủ.



